نقش امام خمینی در وحدت عملی مسلمانان غیرقابل انکار است

حجت الاسلام سید شهاب الدین دارایی مدیر کل امور اجتماعی ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فلسفه نهضت و انقلاب اسلامی گفت: امام خمینی(ره) از ابتدا به دنبال تقویت مسلمانان و جامعه اسلامی بودند که بتوانند هم از حقوق اسلام و هم از حقوق کشورهای اسلامی در برابر کسانی که به دنبال تضعیف کشورهای اسلامی و یا مسلمانان بودند دفاع کنند.

وی یکی از محوری ترین اصولی که امام راحل در این زمینه پایه گذاری کرد را مسئله وحدت دانست و افزود: یکی از مصادیق این وحدت موضوع اختلافات میان شیعه و سنی بود که طی سالیان متمادی در ایران قبل از انقلاب و همچنین میان کشورهای غیر اسلامی دامن زده می شد.

مدیرکل امور اجتماعی ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تصریح کرد: امام خمینی(ره) برای رفع این اختلاف در نخستین گام موضوع وحدت در امر پذیرش و انقیاد پیامبر اعظم(ص) روزی را به عنوان نماد وحدت شیعه و سنی نامگذاری کردند که به این بهانه بتوان از طریق گفتگو میان علما، متفکران و دانشگاهیان اهل شیعه و سنت مقدمه ای برای رسیدن به نقطه نظرات مشترک فراهم کرد؛ چرا که نقاط مشترک این دو مذهب اسلامی درمقایسه با نقاط افتراق آنها بسیار زیاد وقابل توجه است.

حجت الاسلام دارایی هدف امام راحل از نامگذاری میلاد نبی اکرم به عنوان مهمترین شخصیت هر دو مذهب اسلامی را ساماندهی گفتگوهای دوجانبه توصیف کرد که نتیجه آن میثاق عملی و عینی باشد.

وی تأکید کرد: هم اکنون این امر شکل گرفته و ایران اسلامی در بحث دفاع از مردم مسلمان بوسنی در جنگ با صربها، دفاع از حقوق مسلمانان فلسطین و مسلمانان افعانستان در جنگ با ارتش شوروی سابق ثابت کرد که به شیعه بودن یا سنی بودن آنها توجه نکرده، بلکه در راستای تقویت مبانی وحدت اسلامی دفاع از حقوق این مردم مسلمان را به عنوان یک اصل مسلم در سیاست خارجی خود پذیرفت.

وی یادآور شد: این عملکرد نشان می دهد امام راحل در عمل موضوع جهان اسلام و دفاع از حقوق مسلمانان را به اثبات رساندند. رهبری انقلاب نیز پس از ارتحال امام(ره) همین مشی را دنبال و حتی در راستای تقویت آن نیز تلاش کردند .