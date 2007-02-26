ناشران ایرانی با این تصمیم از نمایشگاه کتاب تهران اخراج شدند

مرتضی آخوندی - رئیس انجمن اسلامی ناشران تهران - درمورد تصمیم ارشاد برای انتقال ناشران ایرانی به مصلی تهران ، گفت : برگزاری نمایشگاه کتاب در مصلی تهران به هیچ وجه مقدور نیست . چون فضای شبستان های مصلی جوابگوی حضور همه ناشران نبوده و تعداد ناشران شرکت کننده در نمایشگاه کتاب تهران بسیار بیش از آنی است که بتوان در شبستان های مصلی به همه آنها غرفه داد ؛ اصلا نفس برگزاری نمایشگاه ( چه کتاب و چه غیر کتاب ) در مصلی تهران صحیح نیست و ممکن است در مواقعی باعث شکسته شدن حرمت مسجد شود.

وی افزود : اگر قرار باشد نمایشگاه کتاب را در محل پارکینگ ، محوطه آزاد و زیر چادرها برگزار کنند اشتباه دیگری مرتکب شده اند چون در اردیبهشت ماه که احتمال بارندگی وجود دارد به هیچوجه نمی توان نمایشگاه کتاب را در فضای آزاد برگزار کرد و تاکنون هر نمایشگاهی که در چادر برگزار شده به ناشران خسارت وارد کرده است .

این ناشر تصریح کرد : اگر نمایشگاه کتاب را به صورت دوپاره برگزار کنند بازدیدکنندگان به دلیل ترجیحی که بازدید از بخش خارجی دارد دیگر از بخش داخلی نمایشگاه دیدن نخواهند کرد ؛ ارشاد با این تصمیم بازدیدکننده بخش داخلی را از بین می برد .

وی در توضیح این مطلب گفت : ناشران خارجی شرکت کننده از تسهیلات دلار 300 تومانی استفاده می کنند و همه تمایل دارند به این بخش - که صرفه بیشتری دارد - مراجعه کنند و به این ترتیب نمایشگاه کتاب تهران تبدیل می شود به " نمایشگاه کتاب ناشران خارجی ." ناشران خارجی دلار 900 تومان را 300 تومان از دولت دریافت می کنند ؛ زمانی که جنس 900 تومانی به قیمت 300 تومان به فروش برسد به طور طبیعی مورد استقبال هم قرار می گیرد .

مرتضی آخوندی خاطرنشان کرد : وقتی به ارشاد برای این تبعیض ها اعتراض می کنیم می گویند که به ناشران ایرانی هم کاغذ می دهند در حالی که امسال همین کاغذ هم حذف شده و از آن طرف حمایت از ناشران خارجی افزایش یافته است . مثلا در مورد ناشران لبنانی دولت قرار است امسال به آنها تسهیلات ویژه ای هم بدهد در حالی که تنها 3 یا 4 ناشر در جریان جنگ خسارت دیدند ولی اغلب ناشرانی لبنانی کتاب های ما را بدون اجازه افست می کنند و در نمایشگاه کتاب تهران هم می فروشند .

وی تصریح کرد : دولت می تواند اصلا به جای این کار کتاب های ناشران لبنانی را خریداری کند و به صورت مجانی میان مردم توزیع کند و دیگر متحمل این زحمت ها هم نشود!

مدیر دارالکتب الاسلامیه اضافه کرد : من بیست سال است که در نمایشگاه کتاب تهران ، نمایشگاه های استانی و خارجی شرکت کرده ام و در این زمینه کارشناس شده ام اما متاسفانه مسئولان به تجربه ما هیچ اهمیتی نمی دهند ؛ وقتی ما می گوییم که هیچ مکانی بهتر از محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران وجود ندارد یعنی همه این تجربه ها را پشت سرگذاشته ایم و واقعا با کارشناسی می گوئیم که هیچ مکانی غیر از آن مناسب نیست .

این ناشر کتاب های مذهبی تصریح کرد : سیاست های وزارت ارشاد با هدف حذف ناشر ایرانی از نمایشگاه کتاب تهران صورت می گیرد و در مقابل آن ناشران خارجی را تقویت می کنند . ارشاد همه گونه تسهیلاتی به ناشران خارجی می دهد و در مقابل با ناشران ایرانی اینگونه رفتار می کند .

وی خاطرنشان کرد : با توجه به اینکه هیات مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران پیش از این نظر خود را در مورد بهترین مکان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران عنوان کرده است ،ناشران هم باید تصمیم جمعی بگیرند که چه برخوردی در مقابل این عمل داشته باشند؛ هر تصمیمی که اتحادیه بگیرد ناشران عضو هم باید تبعیت کنند و انجمن اسلامی هم جدا از این تصمیم عمل نمی کند .