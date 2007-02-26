رهبر جبهه ملی راست گرایان افراطی به جمع نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز، ژان ماریه لپن که هم اکنون 78 سال سن دارد در اولین سخنرانی انتخاباتی خود گفت: من تنها کسی هستم که می توانم کشور را از تخریب شدن نجات دهم؛ فرانسه نیازمند رئیس جمهوری با احساسات وطن پرستانه است نه کسی که کشور را به یکی از استان های اتحادیه اروپا تبدیل کند.

لپن که در انتخابات ریاست جمهوری 2002 فرانسه بعد از ژاک شیراک، رتبه دوم را کسب کرده بود؛افزود: فرانسه هم اکنون به علت اشتباهات جناح چپ و جناح راست در وضعیت بدی گرفتار شده و من می توانم کشور را از این وضعیت نجات دهم.

پیش از این نیز "نیکولا سارکوزی" وزیر کشور فرانسه، دو ویلپن، نخست وزیر فرانسه و سگولن رویال کاندیداتوری خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال 2007 میلادی اعلام کرده بودند.

در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که سال جاری میلادی برگزار می شود؛ احتمالا شاهد تغییرات اساسی در راس قدرت این کشور خواهیم بود. سوسیالیست ها امیدوارند با ورود شخصیت محبوبی همچون "سگولن رویال" بتوانند برنده انتخابات باشند.

راست ها نیز که اکنون با رقابت "نیکولا سارکوزی" رئیس حزب حاکم فرانسه "یو.ام.پ" و دو ویلپن برای رسیدن به سمت ریاست جمهوری روبرو هستند و آنان نیز امید زیادی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دارند.

رویال از چهره های نوظهور و مهم سوسیالیست ها برای نامزدی انتخابات آتی ریاست جمهوری به شمار می رود.