به گزارش خبرنگار مهر، میرعبدالرضا حاجتی پیش از ظهر امروز در مراسمی به مناسبت گرامی‌داشت دهه مبارک فجر، اظهار کرد: ایران چهارراه اقتصاد دنیا بود و از نظر ژئوپولتیک برای ابرقدرت‌ها بسیار مهم بوده و هست که به همین دلیل ما باید خیلی زرنگ باشیم و بدانیم موقعیت‌مان واقعاً چیست و چرا ابرقدرت‌ها در این حد به ایران توجه دارند.

وی افزود: می‌دانیم طرف مقابل ما هر چه آدم گردن کلفت و عربده‌کشی است و با روش‌های مختلف سعی می‌کند علیه ملت ایران دسیسه کند اما ما نیز هوشیاریم و از فعالیت‌های آن‌ها غافل نمی‌شویم.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولیعصر(عج) استان خوزستان گفت: دشمنان می‌گفتند کار ایران تا کریسمس امسال تمام است و مردم ایران نمی‌توانند تولد ۴۰ سالگی انقلاب را جشن بگیرند که باید بگویم غلط کردید که چنین فکری کردید، مگر ما از خون این شهدا می‌گذریم.

وی ادامه داد: ایران امروز سیلی را با سیلی جواب می‌دهد و اقتدارش را همه دنیا دیده‌اند که نمونه‌اش عظمت حضور ایران در خلیج فارس است.

حاجتی گفت: یک روز خط مقدم ما جبهه فرهنگی و یک روز در سیلاب رُفیِع است؛ وظیفه ما حفظ امنیت این کشور است اما هر جا احساس خطر کنیم و تکلیف باشد، با افتخار خدمت می‌کنیم.