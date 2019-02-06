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۱۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۱۸

معاون هماهنگ کننده سپاه خوزستان:

دشمنان می‌گفتند کار نظام ایران تا کریسمس تمام است

دشمنان می‌گفتند کار نظام ایران تا کریسمس تمام است

اهواز-معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان گفت: دشمنان می‌گفتند کار نظام ایران تا کریسمس تمام است ولی ما این روزها با آرامش در حال برگزاری چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، میرعبدالرضا حاجتی  پیش از ظهر امروز در مراسمی به مناسبت گرامی‌داشت دهه مبارک فجر، اظهار کرد: ایران چهارراه اقتصاد دنیا بود و از نظر ژئوپولتیک برای ابرقدرت‌ها بسیار مهم بوده و هست که به همین دلیل ما باید خیلی زرنگ باشیم و بدانیم موقعیت‌مان واقعاً چیست و چرا ابرقدرت‌ها در این حد به ایران توجه دارند.

وی افزود: می‌دانیم طرف مقابل ما هر چه آدم گردن کلفت و عربده‌کشی است و با روش‌های مختلف سعی می‌کند علیه ملت ایران دسیسه کند اما ما نیز هوشیاریم و از فعالیت‌های آن‌ها غافل نمی‌شویم.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولیعصر(عج) استان خوزستان گفت: دشمنان می‌گفتند کار ایران تا کریسمس امسال تمام است و مردم ایران نمی‌توانند تولد ۴۰ سالگی انقلاب را جشن بگیرند که باید بگویم غلط کردید که چنین فکری کردید، مگر ما از خون این شهدا می‌گذریم.

وی ادامه داد: ایران امروز سیلی را با سیلی جواب می‌دهد و اقتدارش را همه دنیا دیده‌اند که نمونه‌اش عظمت حضور ایران در خلیج فارس است.

حاجتی گفت: یک روز خط مقدم ما جبهه فرهنگی و یک روز در سیلاب رُفیِع است؛ وظیفه ما حفظ امنیت این کشور است اما هر جا احساس خطر کنیم و تکلیف باشد، با افتخار خدمت می‌کنیم.

کد مطلب 4535869

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