مهدی شربیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان از روز ۱۳ بهمن ماه آغاز شد و تا روز ۱۹ بهمن و پیش از اعزام تیم به کرواسی ادامه داشت، گفت: این تمرینات نخستین اردوی تیم جوانان محسوب می شد که پس از حضور موفق این تیم در رقابتهای جهانی اسلواکی برگزار شد. البته هدف اصلی کادر فنی از برگزاری این اردوی یک هفته ای، ایجاد هماهنگی بیشتر بین کشتی گیران و کادر فنی و همچنین استارت برنامه های مدون این تیم تا حضور در رقابتهای مهم پیش رو بود.

وی در خصوص اعزام این تیم به تورنمنت بین المللی کرواسی نیز ادامه داد: با کسب موافقت از سوی فدراسیون، ۸ فرنگی کار منتخب کادر فنی برای حضور در تورنمنت بین المللی کرواسی معرفی و بامداد جمعه راهی این کشور شدند.

سرپرست تیم کشتی فرنگی جوانان با اشاره به برنامه های پیش وی این تیم افزود: برنامه ریزی دقیق و جامعی از سوی کادر فنی صورت گرفته تا بتوانیم همان روند رو به رشد و درخشان قبلی را ادامه دهیم و همچنان در اوج باشیم. بر این اساس رقابت‌های انتخابی تیم جوانان اسفندماه امسال برگزار می شود تا نفرات برتر برای حضور در اردوهای بعدی و میادین مهم پیش رو انتخاب شوند.

شربیانی در پایان اظهار داشت: در ادامه برنامه های تیم جوانان، در خرداد ماه سال آینده رقابتهای جهانی را در برنامه داریم و تیرماه هم در رقابتهای قهرمانی آسیا شرکت خواهیم کرد. همچنین فرنگی کاران جوان اوایل سال آینده هم باید در رقابتهای بین المللی جام شاهد حضور یابند که تا زمان برگزاری این مسابقات باید به خوبی برنامه ریزی و تلاش کنیم تا تیمی قدرتمند و مدعی را در اختیار داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جایزه بزرگ کرواسی که جزو طرح رنکینگ سیستم اتحادیه جهانی محسوب می شود روزهای ۲۰ و ۲۱ بهمن ماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار می شود. بر این اساس ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی جوانان ایران که بامداد جمعه راهی این تورنمنت شد به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز

۶۰ کیلوگرم: میلاد رضانژاد حسینوند

۶۷ کیلوگرم: محمدرضا مختاری

۷۷ کیلوگرم: محمد ناقوسی

۸۲ کیلوگرم: حسین فروزنده

۸۷ کیلوگرم: حسن فروزنده

۹۷ کیلوگرم: ابوالفضل سید مهدوی

۱۳۰ کیلوگرم: علی اکبر یوسفی

سرمربی: حمید باوفا

مربی: ایوب علایی

داور: محمد رحیم پور