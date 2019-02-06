کشف ۱۰ تن کود شیمیایی قاچاق در نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شا احمد ساکی بیان داشت: ماموران انتظامی پاسگاه خزل شهرستان نهاوند حین گشت زنی در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون بنز مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی از این خودرو ۱۰تن و ۶۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق و فاقد مجوز به ارزش ۱۵۰ میلیون ریال کشف و یک متهم در این خصوص به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند گفت: پلیس با تمام توان و به کارگیری حداکثری امکانات خود با پدیده شوم قاچاق مبارزه خواهد کرد و شهروندان می توانند اخبار و اطلاعات خود را در زمینه قاچاق کالا با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.