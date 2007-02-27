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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۲۵

/ در دانشگاه تربیت معلم /

عوامل تاثیرگذار بر صنایع کوچک استان مرکزی بررسی می شوند

طرح پژوهشی شناسایی و بررسی عوامل و پیش زمینه های فکری تاثیرگذار بر انتخاب طرح های تولیدی از سوی سرمایه گذاران در صنایع کوچک استان مرکزی توسط جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم اجرا می شود.

مدیر مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج گفت: استان مرکزی با برخورداری از صنایع مادر و تخصصی و ویژگیهای فنی تخصصی و همچنین مناطق صنعتی از مهمترین قطب های صنعتی کشوربه حساب می آید.

علی سوند رومی افزود: این استان با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز و با توجه به نزدیکی به خطوط ارتباطی شمال، جنوب، شرق و غرب کشور از بستر مناسب و قابل تاملی در حوزه سرمایه گذاری در زمینه صنایع کوچک برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: اهداف اصلی طرح پژوهشی یاد شده شناخت عوامل موثر و پیش زمینه های فکری بر گرایش به انتخاب طرح های صنعتی کوچک و نوع این طرح ها در استان، بررسی و تحلیل سطح آگاهی و نوع تصورات فعالان صنایع کوچک از شرایط و انگیزه های آنان در شهر اراک است.

سوندرومی خاطرنشان کرد: بررسی نوع و شدت انتظارات فعالان صنعتی قبل از شروع به فعالیت و بعد از آن، بررسی و تحلیل عوامل موثر بر موفقیت یا عدم موفقیت سرمایه گذاران شهرک های صنعتی استان مرکز از دیگر اهداف این طرح است.

طرح یاد شده با همکاری تیم دانشجویی و جمعی از کارشناسان و استادان دانشگاه تربیت معلم در کرج اجرا می شود.

کد مطلب 453596

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