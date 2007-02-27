عوامل تاثیرگذار بر صنایع کوچک استان مرکزی بررسی می شوند

مدیر مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج گفت: استان مرکزی با برخورداری از صنایع مادر و تخصصی و ویژگیهای فنی تخصصی و همچنین مناطق صنعتی از مهمترین قطب های صنعتی کشوربه حساب می آید.

علی سوند رومی افزود: این استان با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز و با توجه به نزدیکی به خطوط ارتباطی شمال، جنوب، شرق و غرب کشور از بستر مناسب و قابل تاملی در حوزه سرمایه گذاری در زمینه صنایع کوچک برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: اهداف اصلی طرح پژوهشی یاد شده شناخت عوامل موثر و پیش زمینه های فکری بر گرایش به انتخاب طرح های صنعتی کوچک و نوع این طرح ها در استان، بررسی و تحلیل سطح آگاهی و نوع تصورات فعالان صنایع کوچک از شرایط و انگیزه های آنان در شهر اراک است.

سوندرومی خاطرنشان کرد: بررسی نوع و شدت انتظارات فعالان صنعتی قبل از شروع به فعالیت و بعد از آن، بررسی و تحلیل عوامل موثر بر موفقیت یا عدم موفقیت سرمایه گذاران شهرک های صنعتی استان مرکز از دیگر اهداف این طرح است.

طرح یاد شده با همکاری تیم دانشجویی و جمعی از کارشناسان و استادان دانشگاه تربیت معلم در کرج اجرا می شود.