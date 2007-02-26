دچار تکروی و پراکندگی در پژوهش هستیم / اختصاص زیر یک درصد از تولید ناخالص ملی به پژوهش تخطی از قانون است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جعفر خلقانی صبح امروز در نخستین همایش نقشه جامع علمی کشور در دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی با مروری بر بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تهیه نقشه جامع علمی کشور افزود: رسیدگی به رتبه اول علمی منطقه ای، جهت گیری علمی و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، تهیه نقشه جامع علمی کشور، حمایت از ثبت اختراعات، توجه بیش از پیش به فناوری های جدید، تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های علمی، کاربردی کردن علوم، تقویت اعتماد به نفس ملی در دانشجویان از ضروریاتی است که مقام معظم رهبری برای دستیابی به قدرت منطقه تأکید کرده اند.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر پرداختن به علم گفت: مقام معظم رهبری تأکید کرده اند "باید به ضرورت تهیه نقشه جامع علمی کشور اعتقاد پیدا کنیم. ما در کشور به نقشه جامع علمی احتیاج داریم و باید بدانیم برای رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله نقشه علمی ما چیست؟

وی اضافه کرد: همچنین مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشته اند، " باید این نقشه را ترسیم کنیم و طبق راهبردهای عملیاتی و برنامه زمان دار و منظم مثل پازل به تدریج آن را تکمیل کنیم. این کار با زبدگان و نخبگان و صاحبان اندیشه کشور در حوزه دانشگاه ها، آموزش و پرورش، حوزه های ذیربط علمی تحقق می یابد."

معاون آموزشی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی گفت : با وضعیت موجود پژوهش در کشور، ما تنها در رده کشورهای مجهز به پایگاه های علم و فناوری قرار داریم. نظام تحقیقات در کشور ما انفرادی است و تنها به تولید کتاب، مقاله و ثبت اختراع توجه می شود که به این وسیله نمی توان به افزایش تولیدات، صادرات، واردات و امنیت ملی و کسب وجه علمی دست یافت.

معاون پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: پراکندگی در تحقیقات و فقدان جامع نگری و نداشتن برنامه استراتژیک در امر پژوهش از دیگر معضلات کشور به شمار می آید.

وی تأکید کرد: ایجاد فضای تفکر و ضرورت دستیابی به چشم انداز بیست ساله از طریق نقشه جامع علمی با در نظر گرفتن کمبود زمان برای ترسیم آن باید برای تمامی دست اندر کاران پژوهش کشور مشخص شود و تمامی مسئولین باید اعتقاد پیدا کنند که تحقیقات می تواند توجیه اقتصادی داشته باشد.