به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گلف‌نیوز، کمیسر تجاری اتحادیه اروپا گفت: اروپا قصد دارد با افزایش انعطاف در برابر اصول ابتدایی موافقتنامه تجارت آزاد با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، این موافقتنامه را در سال‌جاری میلادی منعقد سازد.

پیتر مندلسون افزود: دو طرف در حال نزدیک شدن به مرحله نهایی مذاکرات تجارت آزاد به سرمی‌برند و امیدوارم که این مذاکرات تا پایان سال 2007 به طور موفقیت‌آمیز نهایی شود و قرارداد پیمان تجارت آزاد میان دو طرف منعقد گردد.

مندلسون که در سفر دوره‌ای به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به سرمی‌برد، افزود:‌ دو طرف هنوز اختلاف‌نظرهای کوچکی دارند و مذاکرات کارشناسی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در این باره در هفته جاری در بروکسل برگزار خواهد شد.

کمیسر تجاری اتحادیه اروپا اضافه کرد: اروپا خواستار همکاری‌های نزدیک‌تر با دوستان خود در خلیج فارس است و موافقتنامه تجارت آزاد به این کشورها کمک می‌کند اقتصادهای خود را متنوع‌تر سازند.

وی با بیان اینکه 70 درصد صادرات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به اتحادیه اروپا نفت و فرآورده‌های نفتی است، افزود: موافقتنامه تجارت آزاد اروپا با شورای همکاری خلیج فارس موجب رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی کشورهای عربی خواهد شد و فرصت‌های شغلی جدید برای جمعیت جویای کار این منطقه فراهم خواهد آورد.