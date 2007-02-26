  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۵۴

تا پایان سال‌ 2007؛

پیمان تجارت آزاد اروپا با شورای همکاری خلیج فارس منعقد می‌شود

پیمان تجارت آزاد اروپا با شورای همکاری خلیج فارس منعقد می‌شود

اتحادیه اروپا تا پایان سال 2007 با شورای همکاری خلیج فارس پیمان تجارت آزاد امضا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گلف‌نیوز، کمیسر تجاری اتحادیه اروپا گفت: اروپا قصد دارد با افزایش انعطاف در برابر اصول ابتدایی موافقتنامه تجارت آزاد با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، این موافقتنامه را در سال‌جاری میلادی منعقد سازد.

پیتر مندلسون افزود: دو طرف در حال نزدیک شدن به مرحله نهایی مذاکرات تجارت آزاد به سرمی‌برند و امیدوارم که این مذاکرات تا پایان سال 2007 به طور موفقیت‌آمیز نهایی شود و قرارداد پیمان تجارت آزاد میان دو طرف منعقد گردد.

مندلسون که در سفر دوره‌ای به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به سرمی‌برد، افزود:‌ دو طرف هنوز اختلاف‌نظرهای کوچکی دارند و مذاکرات کارشناسی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در این باره در هفته جاری در بروکسل برگزار خواهد شد.

کمیسر تجاری اتحادیه اروپا اضافه کرد: اروپا خواستار همکاری‌های نزدیک‌تر با دوستان خود در خلیج فارس است و موافقتنامه تجارت آزاد به این کشورها کمک می‌کند اقتصادهای خود را متنوع‌تر سازند.

وی با بیان اینکه 70 درصد صادرات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به اتحادیه اروپا نفت و فرآورده‌های نفتی است، افزود: موافقتنامه تجارت آزاد اروپا با شورای همکاری خلیج فارس موجب رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی کشورهای عربی خواهد شد و فرصت‌های شغلی جدید برای جمعیت جویای کار این منطقه فراهم خواهد آورد.

کد مطلب 453599

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها