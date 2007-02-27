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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۲۳

ویتامین C سیستم دفاعی بدن را در مقابل بیماریها تقویت می کند

ویتامین C سیستم دفاعی بدن را در مقابل بیماریها تقویت می کند

بسیاری از مردم به اشتباه تصور می کنند که صرفا به هنگام بروز سرماخوردگی باید از ویتامین C استفاده نمود اما تحقیقات نشان می دهد که خوردن غذاهای حاوی ویتامین C ، با تقویت سیستم ایمنی بدن احتمال بروز بیماریهای گوناگون را در بدن کاهش می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلت دی نیوز ، محققان دریافته اند که با مصرف این ویتامین می توان از بسیاری از بیماریها و حتی سرطانهای دستگاه گوارش مانند مری و معده نیز جلوگیری نمود.

در این میان آب سیب ، کلم دکمه ای ، کلم پیچ ، مرکبات و عصاره آنها ، فلفل سبز و قرمز و توت فرنگی بهترین منابع ویتامین C هستند. ضمن آنکه ، از منابع خوب ویتامین C نیز می توان به کلم ، گل کلم ، سیب زمینی تنوری یا پخته شده در بخار و گوجه فرنگی اشاره کرد.

متخصصان ضمن اعلام این مطلب که ویتامین C در اثر حرارت ، نور ، فشار هوا و حل شدن در آب جوش به آسانی از بین می رود ، در استفاده صحیح از مواد مغذی خام یا پخته تاکید دارند.

بنابراین لازم است به نکاتی از قبیل پوشاندن درب عصاره میوه ها بعد از بازکردن آنها، پختن سبزیجات با پوست آنها، بخار دادن منابع حاوی ویتامین C به جای جوشاندن و خوردن میوه ها و سبزیجات خام توجه ویژه نمود.

همچنین ، توصیه می شود از قرص ها و مکمل های ویتامین C بدون تجویز پزشک استفاده نشده و بلکه منابع طبیعی حاوی این ویتامین به دلیل مقادیر کافی ویتامین مورد مصرف قرار گیرد.

کد مطلب 453600

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