به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت حسین ترابی، فیلمنامه نویس پیشکسوت سینمای ایران شب گذشته (یکشنبه) با حضور محمدرضا جعفری جلوه، معاون سینمایی وزارت ارشاد و مینو فرشچی، عبداله اسفندیاری، پوران درخشنده، شادمهر راستین، علیرضا رئیسیان، خسرو سینایی، فرشید حوران، فرید مصطفوی، مرتضی رزاق کریمی، خسرو دهقان، نظام الدین کیایی، محسن دامادی و سیامک تقی پور به عنوان اعضای کانون فیلمنامه نویسان، در خانه سینما برگزار شد.



در ابتدای این برنامه فاطمه معتمد آریا مجری برنامه درباره این فیلمنامه نویس گفت: "من از نسلی هستم که کار خود را در حوزه سینما با حسین ترابی، امامی و ... آغاز کرده است. آنها از معدود هنرمندانی هستند که من و هم نسلانم را به خوبی قبول کردند. مهمترین مسئله برای من دیدگاه و نگاه وی و هم نسلانش بود."



فرهاد توحیدی، رییس کانون فیلمنامه نویسان خانه سینما درباره این مراسم اظهار داشت: "از همان ابتدا قرار بود حسین ترابی آغازگر مراسم بزرگداشت این کانون باشد، اما هر بار مشکلاتی پیش می آمد. این بار تصمیم گرفتیم در هفتادمین سالگرد تولد فیلمنامه نویس پیشکسوت این مراسم را برپا کنیم."



وی در ارتباط با شخصیت این هنرمند اعلام کرد: "سلامت نفس، قناعت، زبان تیز، طنز گزنده و صراحت لهجه از ویژگی های ترابی است. او به حکم ریشه ایلیاتی، فردی حساس و مغرور است که شوخی را بر نمی تابد، ولی اهل شوخی کردن است. گشاده دستی و سخاوت در جان او ریشه دارد. ایران دوستی و میهن پرستی از عمق دانش او به غنای سرزمینش ریشه می گیرد و در آثار او دیده می شود. این کانون به همت وی و هم نسلانش شکل گرفته است."



توحیدی یادآور شد: "با کسب اجازه از بزرگان این هنر از این پس روز شش اسفند عنوان روز فیلمنامه نویسی را به خود می گیرد."



در ادامه این مراسم جابر قاسمعلی، فیلمنامه نویس با تبریک مراسم بزرگداشت این هنرمند، بخش هایی از کتاب "شازده کوچولو" را برای حضار قرائت کرد و پس از آن فیلم کوتاهی ساخته نوید توحیدی در ارتباط با کارها و آثار تولیدی حسین ترابی به نمایش درآمد.



محمدرضا جعفری جلوه در ارتباط با مراسم بزرگداشت این فیلمنامه نویس گفت: "25 سال انتظار در وی پرخاشگری نیافرید، بلکه سلامت در عین سلم و مهربانی در او شکل گرفت. به هرحال تقدیر این گونه بود که علاوه بر آشنایی، "برای آزادی" نقطه اتصال ما و ایشان باشد. چهار دهه فجر پیش توفیق نصیب ما شد به این گنجینه برسیم و برای اولین بار این اثر به چشم کشیده شد."



وی با اشاره به فیلم "برای آزادی" و تاثیرات آن در سینما خاطر نشان ساخت: "مردم جامعه توانستند در آینه نگاه یک مستندساز جسور آرمان ها و عظمت نهفته او را دوباره ببینند و یک بار دیگر انقلاب برای آنها تجدید شد. حجم این مستند و تاثیرات آن برای نسل جدید به شکل جدی بر این کار یگانه است و خدا را شکر که مفتاح آشنایی ما با وی چنین بود."



معاون سینمایی وزارت ارشاد در ادامه عنوان کرد: "همواره باید برای آزادی در میدان بود. اگر قرار است در تکوین سینمای ملی حرکت کنیم، سینمایی که عمیقا" ایرانی است و با جوانمردی و آزادگی پیمان دارد. ما باید برای به تصویر کشیدن چنین ویژگی هایی از این اوصاف گذر کرده باشیم. اگر فیلمنامه نویس می خواهد زندگی را تصویر کند، باید حتما" زندگی کرده باشد. زندگی در تاریخ و جغرافیای خود به سر بردن و زمان سپری کردن است. برای به تصویر کشیدن زندگی ایرانی باید ایرانی زندگی کرد و باید برای این کار ایران را شناخت. ولی جغرافیای ایران در این امر مد نظر نیست. باید با عمق ایران زیست کرده باشی. وقتی به عمق این سرزمین نظر کنی، آثار این سرزمین در چشم ما است."



وی ادامه داد : "سینما یک هنر مدرن است و به تعبیری از اقلیم دیگر آمده است. باید قصه ها و داستان ها را به ترجمه دست یافت و یا به امانت گرفت. وقتی قرار باشد آریتی نباشد کار پیچیده تر خواهد شد. باید بین دو عالم و فضا که تفاوت هایی با یکدیگر دارند وحدت ایجاد کرد و این برای کسانی که در ریشه فرهنگی عمیق نشده باشند، سخت است. برای رفع این مشکل باید بر این فاصله غلبه کرد. اگر این فاصله برداشته شود به یقین مفید خواهد بود."



این مدیر سینمایی کشور تاکید کرد: "سینما راهی جز اتصال به این منابع غنی برای بومی شدن ندارد. پس چون این راه ملی خواهد بود روزی به آن خواهیم رسید. من خود گواه تلاش این هنرمند برجسته هستم. در سال های اخیر وی سخت در جهت کشف قله های فرهنگی و تمدنی کوشیده و یکی از مهم ترین فرازهای چنین عظمتی را در دستور کار خود داشته است. خوشحالم از چنین آیین هایی که به شکل مناسبی در حال تکوین، شکل گیری و برگزاری است."



در پایان مراسم محمدرضا جعفری جلوه از سوی بنیاد سینمایی فارابی لوح تقدیر و سکه بهار آزادی به حسین ترابی اهدا کرد.