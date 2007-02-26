هر ماه یک کتاب به قطارهای بین شهری می رود / هفت کفترون از فردا در متروی تهران

امیرحسین دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : کتاب هایی شامل مجموعه کتاب های مترو، اتوبوس ، قطار، خانه و مسابقه در دستور کار جدید این سازمان قرار دارد.

مدیر امور کتاب و کتابخوانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از انتشار 120 عنوان کتاب در شمارگان سه میلیون نسخه برای سال 86 خبر داد و افزود : کتاب های مترو در ایستگاه های مترو به فروش می رسد . کتاب های اتوبوس و قطار نیز به صورت رایگان در این دو وسیله نقلیه توزیع می شود .

دهقانی اضافه کرد : کتاب های خانه و مسابقه نیز بصورت فصلنامه منتشر می شوند . یعنی در هر فصل یک کتاب خانه داریم که در تیراژ صد هزار نسخه به صورت رایگان توزیع می شود .کتاب مسابقه هم کتاب هایی اند که در مسابقاتی که در هر فصل به صورت سراسری در شهر تهران برگزار می شود ، در میان مردم توزیع می شود . کسانی که مایل به شرکت در این مسابقات هستند می توانند به فرهنگسراها و کتابخانه ها و خانه های فرهنگ مراجعه کنند .

این مدیر فرهنگی درباره موضوعات کتاب هایی که سازمان فرهنگی هنری شهرداری در سال آینده توزیع می کند ، گفت : سرفصل کتاب های مترو شامل شرح زندگی روزمره ، گزیده داستان های کهن ایرانی ، داستان های طنز معاصر ، آموزش مهارت های زندگی شهری و شعرهای طنز اجتماعی است . سرفصل های کتاب های اتوبوس هم شامل آموزش حقوق شهروندی ، مهارت های زندگی شهری ، مجموعه داستان های کوتاه ، گزیده های شعر، خلاصه رمان های برگزیده ایران و جهان و نیز معرفی مفاخر ملی است . کتاب های قطار هم عمدتا به سرفصل های مذهبی در قالب داستان می پردازند .

وی در توضیح کتاب های مسابقه ای گفت: کتاب های مسابقه به مناسبت های مختلف توزیع می شوند . یعنی در مناسبت هایی که در هر فصل وجود دارد ، توزیع و پیرامون آن کتاب مسابقه ای برگزار می شود .

دهقانی همچنین از توزیع آخرین جلد کتاب متروی تهران در سال 85 خبرداد و گفت : نهمین کتاب مترو مجموعه ای است از داستان های طنز با عنوان " هفت کفترون " که کاری از ابراهیم رها و نوید شریفی است که از فردا در 10 ایستگاه مترو تهران و در تیراژ 50 هزار نسخه توزیع می شود .