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۲۶ آذر ۱۳۸۲، ۱۸:۵۰

در پنجمين روز ثبت نام :

نامزدهاي انتخاباتي استان تهران به 754 نفر رسيد

در پنجمين روز ثبت نام، 243 نفر براي نامزدي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي نام نويسي نمودند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي استانداري تهران  از اين تعداد 200 نفر در حوزه انتخابيه تهران، شميرانات، ري و اسلامشهر، 22 نفر در حوزه انتخابيه كرج، 2  نفر در حوزه انتخابيه ساوجبلاغ و نظرآباد، 8  نفر در حوزه انتخابيه شهريار و 2  نفر در حوزه انتخابيه رباط كريم ثبت نام كرده اند همچنين 37 نفر از كل ثبت نام شدگان در روز پنجم زن و ما بقي مرد مي باشند.
براساس اين گزارش با احتساب 511 نفر نامزد ثبت نام شده در روزهاي قبل مجموعا 754 نفر براي كسب 42 كرسي مجلس شوراي اسلامي استان تهران نام نويسي كرده اند.
گفتني است كه از مجموع ثبت نام شدگان امروز 2 نفر مرد از اقليتهاي مذهبي در حوزه انتخابيه تهران مي باشند.

 

کد مطلب 45361

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