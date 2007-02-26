دیدار ابومازن با اولمرت بی نتیجه بود / برای نقش آفرینی روسیه ارزش قائل هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازریانووستی، هیئتی از حماس به ریاست خالدمشعل که امروز وارد مسکو شد؛ با مقامهای روسی درباره اجرای توافقنامه شراکت قدرت که دو جنبش حماس و فتح دو هفته پیش در مکه امضاء کردند؛ برای تلاش و دفع جنگ داخلی و ازسرگیری گفتگو با اسرائیل بحث و گفتگو خواهند کرد .



خالد مشعل همچنین در بدوورود به مسکو خاطرنشان کرد : ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به تازگی با ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل دیدارکرد، اما این نشست نتیجه ای دربرنداشت و اولمرت نیز پیشنهاد جدیدی ارائه نداد.



وی که هیئتی به ریاست وی به مسکو آمده است تا موضع فلسطینی ها را با طرف روسی هماهنگ کند ، همچنین اظهارداشت : ما برای کمکهای روسیه به روند صلح خاورمیانه ارزش قائل هستیم .



از زمانی که جنبش حماس در انتخابات ژانویه سال گذشته میلادی دراراضی فلسطین به پیروزی رسید. کشورهای غربی کمکها به مردم فلسطین را به خاطر خودداری منتخبان آنها(حماس) از به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل وتوقف مبارزات و موافقت با توافقات پیشین اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین قطع کردند .



دردیدار ابومازن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در امان پایتخت اردن، درباره توافقنامه مکه بحث و گفتگو شد .



ولادیمیر پوتین دراین دیدار گفت : درگیری اسرائیل و فلسطین باید با رعایت مفاد توافقنامه مکه حل و فصل شود و اسیراسرائیلی نیز باید دربرابر آزادی زندانیان فلسطینی در بند اسرائیل آزاد شود .

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