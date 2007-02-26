  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۲۶

دانشمندان اعلام کردند :

استفاده از باکتریهای خاک برای مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله

استفاده از باکتریهای خاک برای مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله

مهندسان محیطی آمریکا از احتمال استفاده از باکتریهای خاک برای مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله در آینده خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "جیسون دجانگ" استادیار دانشگاه کالیفرنیا – دیویس اظهار داشت : خاک ماسه ای در زمان وقوع زلزله از قابلیت تبدیل به مایع برخوردار است که این حالت وضعیت فجیعی را به بار می آورد.

اخیرا مهندسان با تزریق مواد شیمیایی به درون خاک، دانه های سست را به هم می چسبانند. اما این مواد حاوی آثار سمی نیز هستند.

دانشمندان از مزایای باکتری طبیعی خاک با نام Bacillus Pasteurii بهره گرفتند. این میکروب باعث می شود کربنات کلسیم در اطراف دانه های شنی ته نشین شود و آنها به هم بچسباند.

محققان با تزریق باکتری کشت داده شده و اکسیژن و مواد مغذی دیگر به خاک دریافتند : این مواد خاک سست و قابل تبدیل به مایع را به استوانه های جامد تبدیل می کند.

دانشمندان قصد دارند این آزمایش را در مقیاس عملی نیز به کار گیرند. یافته های این تحقیق در نشریه "مهندسی ژئوفنی و ژئومحیطی" به چاپ رسیده است.

کد مطلب 453611

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها