تمایل آمریکائیها برای شناخت اسلام افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور، یک گروه از مسلمانان آمریکا که به منظور بررسی وضعیت مسلمانان و فعالیتهای آنها در کشورهای اسلامی و همچنین ایجاد رابطه ای مستحکم و منسجم با آنها به کشورهایی چون اردن، مصر و عربستان سفر کردند، اظهار داشتند: مسلمانان پس از حادثه یازدهم سپتامبر عزم خود را جزم کرده اند تا به شکل وسیعتری به راههایی که به شناخت چهره واقعی اسلام منجر می شود، اقدام کنند.

آنها اعلام کردند: این حادثه در وحدت اقلیت مسلمان نقش به سزایی داشته است، چرا که آنها در گذشته یکپارچه نبودند، اما اینک بر اساس ملیت خود در تأسیس سازمانها و مؤسسات اسلامی بر اساس عقل و حکمت تلاش بسیاری می کنند.

مردم آمریکا پس از حادثه 11 سپتامبر دیدگاههای مختلفی نسبت به مسلمانان پیدا کردند و برخی از آنها هیچ تفاوتی نکردند. اما برخی دیگر به تبعیض نژادی تمایل پیدا کردند. اما نظرات دیگر حاکی از آن است که تمایل آمریکاییها برای شناخت اسلام بسیار افزایش یافته است و سعی می کنند تا از مبانی اسلام و آموزه های اعتقادی مسلمانان پرده بردارند. اقلیت مسلمان آمریکا نیز در تلاشند جایگاه خود را استحکام بخشند تا بتوانند عدالت اجتماعی در این کشور اجرا شود.

آنچه مسلم است این است که غیر مسلمانانی که در کشورهای اسلامی زندگی می کنند، وضعیت متفاوتی با اقلیت مسلمان در کشورهای غربی و اروپایی دارند، چرا که جهان اسلام به غیر مسلمانان آمریکا مانند شهروندان خود می نگرند و به منافع، مشکلات روزانه و اجتماعی آنها اهتمام می ورزند تا آنها احساس اینکه در یک مملکت غریب زندگی می کنند را نداشته باشند. اما در کشورهای غربی برخورد با مسلمانان متفاوت است.

اما برخی از نهادهای آمریکا نیز تلاشهای بسیاری می کنند تا در راستای وحدت مسلمانان گامی اساسی بردارند و گفتگوهای شرق و غرب را ضمن افزایش، تسهیل دهند.