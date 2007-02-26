به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید میر احمدی صبح امروزدر نشست خبری با تبین برنامه های کاروانهای راهیان نور، اظهار داشت: حضور اقشار مختلف در مناطق عملیاتی اثر سازنده و تربیتی را در پی دارد، این موضوع مهمی است که به هویت بخشی و فرهنگ، عزت و سربلندی ملت ایران بر می گردد.

وی اهتمام بخشیدن به کاروان های راهیان نور و اعزام افراد به سرزمین های دفاع مقدس را جنبه هویت بخشی و اعتقاد و ایمان در جوانان خواند و گفت: اگر امروز ما در مسئله هسته ای حرف برای گفتن داریم، برای رسیدن به آن نیازمند هرچه بیشتر به فرهنگ مقاومت هستیم.

جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج ادامه داد: ملت آگاه منشاء تحولات بزرگی در عصر حاضرند، نه تنها سرنوشت استثنایی را برای کشور رقم زده اند، بلکه منشاء کانون تحولات جهانی و کانونی برای ملت های مبارز علیه ظلم و ستم و آزادی خواهان هستند.

میری احمدی تصریح کرد: این ملت در تاریخ سراسر درخشان خود قطعه درخشنده ای دارد که آن مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن متجاوز و متحدین آن درهشت سال دفاع مقدس است.

وی با بیان اینکه مظلومیت ملت ایران ومحاصره اقتصادی کشور در دوران هشت سال جنگ تحمیلی تاثیری در مقاومت ملت ایران نداشته است، گفت: ملت ایران با اهدای خون جوانان خود درس چگونگی مقاومت را به همگان آموخت که نتیجه این عمل الهی ماندگاری آنها به عنوان ایثارگر و الگوی شدن آنان در تاریخ ما و درس گرفتن دیگرکشور های مسلمان شده است.

رئیس ستاد کاروان های راهیان نوردر ادامه سخنان خود اینگونه ابراز عقیده کرد، که قدرت های بزرگ به دنبال از بین بردن هویت و شخصیت ملت های دیگرهستند، قدرت های بزرگ به دنبال آنند تا احساس ضعف را در کالبد یک ملت بدمند، اگر ملتی احساس حقارت کرد و آموزه های ایستادگی را از دست داد، تسلط بر آن ملت و سرمایه های آنان بسیار آسان است.

سردار میر احمدی همچنین پیش بینی کرد که از اواسط اسفند ماه تا اوایل اردیبهشت 5/1 میلیون نفر از اقشار مختلف جامعه از سرزمین های دفاع مقدس هم ازطریق کاروانهای راهیان نور که نیروی مقاومت بسیج آن را هدایت می کند ، بازدید کنند.

به گفته وی، 500 هزار نفر از طریق کاروانهای راهیان نور که ترکیب متنوعی از جمله 50 هزار دانشجو، 150 هزار دانش آموز، هزاران نفر فرهنگیان، اساتید، مربیان، روسای فدراسیون های ورزشی و توده های مردم تشکیل می دهنداز مناطق عملیاتی در سال جدید بازدید خواهند کرد.

سردار میر احمدی بابیان اینکه رویکرد کیفیت بخشی به برنامه راهیان نوراز مهمترین برنامه های این کاروانها به حساب می آید، ارائه تولیدات تصویری برای اتوبوس های اعزامی، تولیدات صوتی گلبانگ نور، فضا سازی مناسب در شهر های میزبان، برگزاری ششمین جشنواره ره آورد سرزمین نور، چاپ نقشه های عملیاتی، آماده سازی فضای مناسب را از جمله برنامه های کاروانهای راهیان نور عنوان کرد.

به گفته سردار میر احمدی وزیر آموزش و پرورش نیز در ابلاغیه ای به استانهای خوزستان، کرمانشاه، ایلام، از آنان خواسته است تا امکانات رفاهی خود را به طور کامل در اختیار بازدید کنندگان از مناطق عملیاتی قراردهند.

وی همچنین با اشاره به نظر سنجی های صورت گرفته توسط نیروی مقاومت بسیج در خصوص بهترین محصول فرهنگی این نیرو، اعلام کرد که 90 درصد از اقشار مختلف جامعه که در این نظر سنجی شرکت کرده اند از میان تمامی فعالیت های فرهنگی نیروی مقاومت، کاروان های راهیان نور را بهترین نوع محصول فرهنگی انتخاب کرده اند.

رئیس ستاد کاروانهای راهیان نور ابراز امیدواری کرد که در سال های آینده با در اختیار داشتن بودجه بیشتراین ستاد بتواند به مراجعه کنندگان برای حضور درمناطق عملیاتی به طور کامل سرویس ارایه نماید.

در ابتدای این نشست، سردار میر احمدی جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج سانحه سقوط بالگرد 214 حامل فرمانده لشگر 3 نیروی زمینی سپاه و تعدای از همراهانش را تسلیت گفت.