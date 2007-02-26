معضل اصلی ترافیک پایتخت سوء مدیریت است

به گزارش خبرنگار مهر ، شهردار تهران صبح امروز در هفتمین کنفرانس مهندسی ترافیک ایران که در سالن همایش های بین المللی رازی برگزار شد ، با اشاره به اینکه معضل ترافیک تهران در عین حالی که جدی است لاینحل نیست ، اظهار داشت: در تهران هیچ مقوله ای از بعد کارشناسی مغفول نمانده است و گاهی اوقات کارهای کارشناسی ، تکراری است.

دکتر محمدباقر قالیباف با اشاره به اینکه در دولت قبلی در جلسات هیئت دولت طرحی را جهت کاهش ترافیک تهران ارائه کرده بود ، گفت: این طرح که نیاز به تصمیم گیری 45 روزه داشت ، بعد از 19 ماه عملی نشد.

وی با اشاره به اینکه 50 سناریوی ترافیکی تهران شبیه سازی شده است ، افزود: اتوبان سازی و پل سازی مشکلات تهران را حل نمی کند ، زیرا ترافیک یک موضوع چند سطحی است.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه دو معضل بزرگ ترافیک تهران سوء مدیریت و نبود مدیریت واحد شهری است ، گفت: نوع نگاه ما به مدیریت در کشور باید تغییر کند و مهم ترین چالش کشور در حال حاضر بحث مدیریتی است.

وی با اشاره به اینکه درآمد از نفت 7 دلاری با نفت 70 دلاری در وضعیت کشور هیچ تغییری ایجاد نمی کند ، گفت: وقتی انرژی را ارزان در اختیار همه قرار می دهیم و بزرگ ترین بودجه شهرداری در احداث اتوبان ها صرف می شود نشان دهنده این است که مدیریت ما در کشور مشکل دارد.

قالیباف با اشاره به اینکه در بخش ترافیک همه اطلاعات را داریم ، تاکید کرد: با این حال با اجرای طرحها به وادی هایی می افتیم که زیبنده کشور نیست در حالی که تلفات جاده ای ما این روزها به مرز 30 هزار کشته در سال رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه حل مشکل ترافیک برآیند کار 17 دستگاه مختلف است ، گفت: حتی در درون شهرداری هم دستگاههای موازی برای ترافیک وجود دارد که سعی کرده ایم در عرصه مدیریتی این دستگاهها را ، هم جهت کنیم.

شهردار تهران در پایان افزود: مدیریت واحد ترافیکی و نگاه درست به مدیریت در شهری که تا چندی دیگر تعداد خودروهایش به 6 میلیون دستگاه خواهد رسید ، لازم و ضروری است.