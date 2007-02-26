یکشنبه بهترین روز پیکان بود / اگر غفلت می کردیم بازی مساوی تمام می شد

محسن بیاتی نیا با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت : یکشنبه روز پیکان بود. ما فوق العاده بازی کردیم و استحقاق رسیدن به پیروزی را داشتیم. با زدن 4 گل به تیمی چون پرسپولیس یک روز زیبا و تماشایی را برای پیکان رقم زدیم که شاید تا مدت ها از خاطر فوتبالدوستان نرود.

وی ادامه داد: گمان نمی کردیم بتوانیم 4 گل به پرسپولیس بزنیم. هدفمان رسیدن به پیروزی بود اما نه با 4 گل. صادقانه بگویم آمده بودیم که پرسپولیس را شکست دهیم و انتقام شکست بازی رفت را از این تیم بگیریم و در نهایت موفق به انجام این کار شدیم.

مهاجم تیم فوتبال پیکان تهران اذعان داشت: یک روز دروازه بان استقلال را دریبل زدم و نتوانستم دروازه خالی این تیم را باز کنم و روزی دیگر مانند دیروز از وسط زمین به پرسپولیس گل می زنم. این شنان می دهد که خدا مرا دوست دارد که باعث می شود گل های زیبا به ثمر برسانم. من به عنوان مهاجم پیکان تفاوت نمی کند که تیم مقابلم نامش چیست. برایم آنچه اهمیت دارد موفقیت پیکان است و افزایش تعداد گل هایم که گمان می کنم تا اندازه ای در این راه موفق نشان داده ام.

بیاتی نیا با اشاره به قدرت تیم فوتبال پرسپولیس اذعان داشت: پرسپولیس همیشه تیم قدرتمندی است. این تیم دیروز نشان داد که حتی می تواند پس از خوردن 4 گل به بازی برگردد و برای تغییرنتیجه تلاش کند. روز گذشته اگر قدری دیر به خود می آمدیم شاید حتی بازی با نتیجه تساوی به اتمام می رسید.

وی تصریح کرد: پیکان یکی از بهترین تیم های لیگ برتر است که در ترکیب خود جوانان باارزشی دارد که می توانند بهترین بازی را ارائه و بهترین نتیجه را بگیرند. این جوانان دیروز نشان دادند چه توانایی هایی دارند و با اینکه بعضی از آنها برای اولین بار حضور در ورزشگاه آزادی را تجربه می کردند اما نتیجه ای فوق العاده را رقم زدند.