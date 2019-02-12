تغییر در نحوه امتیازدهی به اساتیدی که در صنعت فعالیت می کنند

منصورغلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آمار و موضوع تفاهم نامه‌هایی که با دانشگاه های خارج از کشور و دستگاه‌های اجرایی منعقد شده است، گفت: یکی از دستگاه‌هایی که وزارت علوم با آن تفاهم نامه دارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت است، موضوع این تفاهمنامه، کارآموزی دانشجویان در صنعت و گذراندن فرصت های مطالعاتی دانشجویان دکتری و اساتید دانشگاه ها در صنعت است.

وی ادامه داد: کارآموزی دانشجویان در صنعت از سال گذشته و حضور اساتید نیز در صنعت اخیرا شروع شده، برای ایجاد انگیزه در امتیاز دهی به اساتیدی که در حوزه صنعت حضور دارند، یک تغییراتی را قائل شده ایم که منجر شده این جریان به سمت خوبی حرکت کند.

وزیر علوم افزود: یک تفاهم نامه نیز با سازمان آموزش های فنی و حرفه ای برای مهارت افزایی دانشجویان منعقد کرده ایم که شروع شده و امیدواریم امسال گسترش یابد.

غلامی یادآورشد: برنامه ما با دانشگاه‌های خارجی بیشتر در زمینه تحقیقات مشترک است.

وی افزود: دانشگاه‌ها و اساتید ما با اساتید کشورهای دیگر که بیشتر اساتید ایرانی شاغل در کشورهای دیگر و یا اساتید تخصصی طرح های مشترک هستند، یک سری طرح هایی را با تایید هر دو طرف تعریف کرده اند که تامین هزینه مالی طرح توسط هر دو طرف به طور مساوی تامین می شود.

وزیر علوم افزود: ارتباطات علمی با دانشگاه‌های خارجی درجهت دیپلماسی علمی است و باعث شناخت هر دو طرف از محیط های دانشگاهی و اجتماعی یکدیگر می شود، اعزام دانشجویان به فرصت های مطالعاتی موجب آشنایی دانشگاه های خارجی با قابلیت دانشجویان ما می شود.

وی ادامه داد: در جلساتی که در خارج از کشور داشته ایم، همه دانشجویان ایرانی را به دانشجویانی دارای معلومات، استعداد و هوش بالا می شناسند.