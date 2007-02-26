برنامه هسته ای ایران به عامل غرور ملی تبدیل شده است / آمریکا باید مشوقی در شان ایران پیشنهاد دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی " آنتی وار ( ضد جنگ)" در تحلیلی نوشت: ضرب الاجل تعیین شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد بدون آنکه ایران با درخواستهای آن همراهی کرده باشد، پایان یافت. پس از تهدیدهای جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر دخالت ایران در امور داخلی عراق تنشها درمنطقه خلیج فارس افزایش یافته است. حال این سوال مطرح می شود که آیا راهی برای حل مسالمت آمیز درگیری بین واشنگتن و تهران وجود دارد.

آمریکا و همپیمانان آن هم باید به ایران طرحی را پیشنهاد دهند که به شان و منزلت آن به عنوان یک کشور با تاریخ کهن احترام بگذارد، به نیاز آن برای منابع انژی بیش از نفت و گاز رسیدگی کند و برای تمامیت ارضی و امنیت ملی آن تضمین بدهد.

نویسنده این تحلیل خاطر نشان می کند: برای آنکه چنین مسیری ( مسیر مسالمت آمیز) ادامه پیدا کند، هم ایران و هم آمریکا باید مشوقهایی را طراحی کنند که به نگرانهای طرف دیگر می پردازد. ایران باید تضمین های هدفمندی را مبنی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود تهیه کند. آمریکا و همپیمانان آن هم باید به ایران طرحی را پیشنهاد دهند که به شان و منزلت آن به عنوان یک کشور با تاریخ کهن احترام بگذارد، به نیاز آن برای منابع انژی بیش از نفت و گاز رسیدگی کند و برای تمامیت ارضی و امنیت ملی آن تضمین بدهد.

در ادامه این تحلیل با اشاره به درخواست کشورهای غربی از ایران برای تعلیق غنی سازی اورانیوم آمده است: رفتار بلندمرتبه با ایران به عنوان یک کشور کهن و یک قدرت منطقه ای مهم مستلزم پیشنهاد یک مشوق به آن، حتی به شکل سمبلیک در ازای تعلیق برنامه غنی سازی اورانیوم و پیش از آن است که مذاکرات آغاز شود.

نویسنده اذعان می دارد: حقیقت این است که ایران برنامه غنی سازی را به مدت بیش از دو سال و در حین مذاکرات با اروپا تعلیق کرد ، اما این مذاکرات نتیجه ای در بر نداشت ، زیرا اتحادیه اروپا هیچ راه حل طولانی مدتی را برای این مشکل ارائه نکرد. همچنین با توجه به اینکه ممکن است تمایل واقعی دولت بوش تغییر نظام در ایران باشد، اما هیچ پیشنهادی که شامل تضمینهای محکم برای امنیت ملی ایران و تمامیت ارضی آن نباشد، مورد قبول ایران واقع نخواهد شد.

اکثر ایرانیان از برنامه هسته ای کشورشان حمایت می کنند زیرا این برنامه بیش از همه چیز به عامل غرور ملی تبدیل شده است.

آنتی وار تصریح می کند: اکثر ایرانیان از برنامه هسته ای کشورشان حمایت می کنند، زیرا این برنامه بیش از همه چیز به عامل غرور ملی تبدیل شده است. آمریکا باید به عنوان مشوقی برای تعلیق موقت برنامه هسته ای ایران اعلام کند که هنوز به بیانیه الجزایر که با ایران در سال 1980و برای پایان دادن به بحران گروگان گیری با وساطت الجزایر امضا کرد، پایبند است. نکته اول در پارگراف اول این بیانیه این است که " آمریکا متعهد می شود که سیاست آن از هم اکنون به بعد بر مبنای مداخله نکردن به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم ، سیاسی و یا نظامی در امور داخلی ایران خواهد بود."

به عقیده نویسنده، این صراحت و روشنی ساده در تعهدات قانونی آمریکا نسبت به ایران با حمایت گامهای دیگر از جمله پایان دادن به لفاظی علیه ایران در دخالت آن در عراق، حمایت از شان و منزلت ملی ایران و احترام به تمایل مردم آن در دخالت نکردن در امور داخلی خود خواهد بود. آمریکا همچنین باید گفتگو درباره تغییر نظام را کنار بگذارد و به مهمترین نگرانی ایران بپردازد که همان امنیت ملی است . آمریکا باید ادعاهای مشکوک خود را مبنی بر اینکه ایران به علت داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز نیازی به منبع انرژی جایگزین ندارد، کنار بگذارد.

در پایان این تحلیل آمده است: ایران حد اقل چند سال از داشتن توانایی و مواد لازم برای ساخت بمب هسته ای فاصله دارد. یک راه حل دیپلماتیک برای مشکل هسته ای ایران تنها مستلزم مذاکرات جدی است.