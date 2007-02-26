توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد 86 آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش 531 هزار و 337 کارت را برای 254 هزار و 386 داوطلب زن و 276 هزار و 951 داوطلب مرد صادر کرده است، که این کارت ها به همراه برگه راهنمای شرکت در آزمون داوطلبان در صبح و بعد از ظهر 7 و 8 اسفند ماه در 38 شهرستان توزیع می شوند.

کلیه داوطلبان 37 شهرستان به جز تهران که متولد 1356 و قبل از آن می باشند از ساعت 8 تا 12 دوشنبه 7 اسفند، کلیه متولدین 1357، 58، 59 و 60 از ساعت 14 تا 19 دوشنبه 7 اسفند ماه و کلیه دوطلبان متولد سال های 1361 و 62 در ساعت 8 تا 12 سه شنبه 8 اسفند و همچنین داوطلبان متولد سال 1363 و بعد از آن از ساعت 14 تا 19 سه شنبه 8 اسفند اقدام به اخذ کارت ورود به جلسه خود کنند.

آزمون کارشناسی ارشد سال 1386 در 129 کد رشته محل صبح و بعد از ظهر چهارشنبه 9، پنج شنبه 10، جمعه 11 و شنبه 12 اسفند ماه به طور همزمان در 38 شهرستان برگزار می شود.

آزمون کد رشته های صبح رأس ساعت 30/8 صبح و آزمون کد رشته های امتحانی بعد از ظهر رأس ساعت 15 بعد از ظهر برگزار و درب های ورود به جلسه آزمون صبح و بعد از ظهر یک ساعت قبل بسته می شود. لذا داوطلبان باید یک ساعت قبل در محل حوزه امتحانی مربوط حضور داشته باشند.

جدول توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد 86 در تهران به شرح زیر است:

حوزه خواهران:

دانشگاه تربیت معلم تهران

کلیه متولدین سالهای 1355 و 1356 و همچنین متولدین سال 1357 از شماره شناسنامه یک تا شماره شناسنامه 6000 صبح روز دوشنبه

متولدین سال 1357 از شماره شناسنامه 6001 تا آخر و کلیه متولدین سال 1358 و همچنین متولدین سال 1359 از شماره شناسنامه یک تا شماره شناسنامه 500 عصر روز دوشنبه

متولدین سال 1359 از شماره شناسنامه 501 تا آخر و همچنین متولدین سال 1360 از شماره شناسنامه یک تا شماره شناسنامه 600 صبح روز سه شنبه

متولدین سال 1360 از شماره شناسنامه 601 تا آخر عصر روز سه شنبه

دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

متولدین سال 1361 از شماره شناسنامه یک تا شماره شناسنامه 1000صبح روز دوشنبه

متولدین سال 1361 از شماره شناسنامه 1001 تا شماره شناسنامه 3500 عصر روز دوشنبه

متولدین سال 1361 از شماره شناسنامه 3501 تا شماره شناسنامه 8000 صبح روز سه شنبه

متولدین سال 1361 از شماره شناسنامه 8001 تا آخر عصر روز سه شنبه

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

متولدین سال 1362 از شماره شناسنامه یک تا شماره شناسنامه 1700 صبح روز دوشنبه

متولدین سال 1362 از شماره شناسنامه 1701 تا شماره شناسنامه 6000 عصر روز دوشنبه

متولدین سال 1362 از شماره شناسنامه 6001 تا شماره شناسنامه 27000 صبح روز سه شنبه

متولدین سال 1362 از شماره شناسنامه 27001 تا آخر و همچنین متولدین سال 1363 از شماره شناسنامه یک تا شماره شناسنامه 2000 عصر روز سه شنبه

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

کلیه متولدین سال 1345 و سالهای قبل از آن صبح روز دوشنبه

کلیه متولدین سالهای 1346، 1347، 1348 و 1349 عصر روز دوشنبه

کلیه متولدین سالهای 1350، 1351 و 1352صبح روز سه شنبه

کلیه متولدین سالهای 1353 و 1354عصر روز سه شنبه

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

متولدین سال 1363 از شماره شناسنامه 2001 تا شماره شناسنامه 8000 صبح روز دوشنبه

متولدین سال 1363 از شماره شناسنامه 8001 تا آخر عصر روز دوشنبه

متولدین سال 1364 از شماره شناسنامه یک تا شماره شناسنامه 3000 صبح روز سه شنبه

متولدین سال 1364 از شماره شناسنامه 3001 تا آخر و همچنین کلیه متولدین سال 1365 و سالهای بعد از آن عصر روز سه شنبه

حوزه برادران :

دانشگاه صنعتی شریف

کلیه متولدین سال 1359 صبح روز دوشنبه

متولدین سال 1360 از شماره شناسنامه یک تا شماره شناسنامه 10000عصر روز دوشنبه

متولدین سال 1360 از شماره شناسنامه 10001 تا آخر و همچنین متولدین سال 1361 از شماره شناسنامه یک تا شماره شناسنامه 3600 صبح روز سه شنبه

متولدین سال 1361 از شماره شناسنامه 3601 تا آخر و همچنین متولدین سال 1362 از شماره شناسنامه یک تا شماره شناسنامه 400

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

متولدین سال 1362 از شماره شناسنامه 401 تا شماره شناسنامه 10000 صبح روز دوشنبه

متولدین سال 1362 از شماره شناسنامه 10001 تا آخر و همچنین متولدین سال 1363 از شماره شناسنامه یک تا شماره شناسنامه 2500 عصر روز دوشنبه

متولدین سال 1363 از شماره شناسنامه 2501 تا آخر و همچنین متولدین سال 1364 از شماره شناسنامه یک تا شماره شناسنامه 100 صبح روز سه شنبه

متولدین سال 1364 از شماره شناسنامه 101 تا آخر و همچنین کلیه متولدین سال 1365 و سالهای بعد از آن.

دانشکده علم و صنعت ایران

متولدین سال 1348 و سالهای قبل از آن و همچنین متولدین سال 1349 از شماره شناسنامه یک تا شماره شناسنامه 300 صبح روز دوشنبه

متولدین سال 1349 از شماره شناسنامه 301 تا آخر و همچنین کلیه متولدین سالهای 1350، 1351، 1352 و 1353 عصر روز دوشنبه

کلیه متولدین سالهای 1354 و 1355 و همچنین متولدین سال 1356 از شماره شناسنامه یک تا شماره شناسنامه 40000 صبح روز سه شنبه

متولدین سال 1356 از شماره شناسنامه 40001 تا آخر و همچنین کلیه متولدین سالهای 1357 و 1358 عصر روز سه شنبه