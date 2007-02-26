"توفان ذهن" به بازار آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم محصول سال 2001 کشور برزیل است. کارگردانی آن را لایس بودانسکی به عهده دارد و بازیگرانی چون رودریگو سانتورو، اتون باستوس، کاسیا کیس و دانیلا نفوسی در آن ایفای نقش کرده اند. وی سی دی "توفان ذهن" با زمان 71 دقیقه به قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

داستان فیلم درباره پسر جوانی به نام ناتو است. او از بیمارستان روانی نامه ای برای پدرش می نویسد. پدر ناتو با خواندن نامه ... از دیگر عوامل "توفان ذهن" می توان به هوگو کاونسکی مدیر فیلمبرداری، لوئیز بولونزی و آسترگ سیلوکارانو فیلمنامه نویسان اشاره کرد. این فیلم در ژانر اجتماعی قرار دارد و برای مخاطب بزرگسال مناسب تشخیص داده شده است.

"توفان ذهن" سال 2001 نامزد دریافت یوزپلنگ طلایی جشنواره لوکارنو شد و توانست جایزه دوم هیئت داوران جوانان را از این جشنواره کسب کند. سال 2000 هم در جشنواره سینمای برزیل مرسوم به "برازیلیا" جایزه فیلم منتخب تماشاگران، بهترین بازیگر نقش اول و مکمل مرد، فیلمبرداری، کارگردانی، فیلم و منتقدان را به دست آورد.

هزینه تولید فیلم 700 هزار دلار بوده و در کشور برزیل 300 هزار نفر مخاطب داشته است. نکته جالب در مورد "توفان ذهن" آن است که فیلم در کانادا با زمان 90 دقیقه، فرانسه 84 دقیقه و برزیل 74 دقیقه به نمایش درآمده است. لایس بودانسکی متولد سال 1969 در سائوپولو برزیل است. تنها دو فیلم در کارنامه دارد که اولی مستندی است که به طور مشترک با لوئیز بولونزی (یکی از فیلمنامه نویسان) ساخته و تولید سال 1999 است.