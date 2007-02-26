روحانیون آمریکا خواستار توجه به بیمه درمانی کودکان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری کی سی بی اس، اسقف اعظم جورج نیدرور در نامه ای به رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اظهار داشت: اگر بودجه کافی برای برنامه بیمه بهداشتی کودکان در نظر گرفته نشود 12 هزار کودک تنها در سانفرانسیسکو بیمه بهداشتی درمانی خود را از دست می دهند.
وی افزود: نمی توان تصور کرد که گروهی از مردم آسیب پذیرتر از کودکانی باشند که از خدمات بهداشتی مراقبتی برخوردار نیستند.
بر اساس اظهارات خاخام کامیل شیرا برنامه بیمه بهداشتی کودکان به بودجه سالانه ای بالغ بر 10 تا 12 میلیارد دلار نیاز دارد که در حال حاضر رو به اتمام است.
رهبران جوامع دینی سانفرانسیسکو در نظر دارند ماه آینده موضوع را مستقیم در واشنگتن مطرح کنند.
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