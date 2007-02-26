روحانیون آمریکا خواستار توجه به بیمه درمانی کودکان شدند

روحانیون و رهبران دینی ایالات متحده اوایل این هفته در سانفرانسیسکو، آمریکا گردهم آمده و خواستار تعهد بیشتر قانونگذاران نسبت به مسئله بیمه بهداشتی و درمانی کودکان شدند.