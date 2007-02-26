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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۳۶

رئیس اداره ستادهای معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد در گفتگو با مهر خبر داد:

افزایش تعداد ستادهای اجرایی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد

افزایش تعداد ستادهای اجرایی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد

رئیس اداره ستادهای معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد با بیان اینکه تعداد ستادهای اجرایی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی افزایش یافته است، گفت: با تاکید بر اعتدال گرایی ضرورت ها و راهبردها که شعار معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد در سال 86 خواهد بود یک ستاد به ستادهای قبلی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی افزوده شد.

دکتر توانایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ستاد توسعه و ترویج اقامه نماز، ستاد ازدواج دانشجویی، ستاد عمره دانشجویی، ستاد تبیین ولایت امام عصر(عج)، ستاد صحیفه سجادیه، ستاد امربه معروف و نهی از منکر، ستاد نهج البلاغه، پیامبر اعظم(ص)، ستاد مهارت های زندگی و ستاد طرح های دانشگاهی با عنوان ستاد طرح بلاغ ستادهای معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد بوده که به این تعداد، ستاد آشنایی با آیین نامه اقوام و مشاهیر ایرانی افزوده شده است.

وی تاکید کرد: این ستادها به منظور تدوین آیین نامه و هماهنگی با مناطق و واحدهای دانشگاهی جهت نظارت بر حسن اجرای همایش ها، سمینارها و میزگردهای تخصصی مرتبط با ستادها و سایر طرح ها و برنامه های این دبیرخانه در معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد راه اندازی شده است.

رئیس اداره ستادهای معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد ادامه داد: تمامی برنامه ریزی های دانشگاه بر اساس شعار معاونت فرهنگی و در نهایت شعار سال که توسط مقام معظم رهبری تعیین می شود، انجام خواهد شد.

حجت الاسلام توانایی تاکید کرد: برگزاری جشنواره های حکمت مطهر با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، شعر رضوی با همکاری وزارت بهداشت، وحدت حوزه و دانشگاه با همکاری وزارت علوم، تهیه و تدوین طرح بلاغ به منظور هماهنگی و اجرای برنامه فرهنگی در واحدها، امضاء تفاهم نامه همکاری میان معاونت فرهنگی و معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بیناد شهید و امور ایثارگر، برنامه ریزی جهت اجرای طرح امام خمینی (ره) و عترت در 11 منطقه با هدف بررسی سلوک، آثار و احوال امام در آیینه قرآن و حدیث و برنامه ریزی جهت اجرای همایش های عفاف و حجاب و برگزاری نمایشگاه های الگوی عفاف و حجاب در واحدهای دانشگاه آزاد از مهمترین اقدامات انجام شده دبیرخانه ستادهای معاونت فرهنگی در سال 85 بوده است.

وی خاطر نشان کرد: بیش از 75 درصد مصوباتی که دبیرخانه ستادها در سال گذشته داشته اجرایی شده و تلاش خواهد شد تا 9 مصوبه ای که این کمیسیون برای سال آینده داشته در تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اجرا شود.

کد مطلب 453633

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