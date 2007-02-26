افزایش تعداد ستادهای اجرایی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد

دکتر توانایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ستاد توسعه و ترویج اقامه نماز، ستاد ازدواج دانشجویی، ستاد عمره دانشجویی، ستاد تبیین ولایت امام عصر(عج)، ستاد صحیفه سجادیه، ستاد امربه معروف و نهی از منکر، ستاد نهج البلاغه، پیامبر اعظم(ص)، ستاد مهارت های زندگی و ستاد طرح های دانشگاهی با عنوان ستاد طرح بلاغ ستادهای معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد بوده که به این تعداد، ستاد آشنایی با آیین نامه اقوام و مشاهیر ایرانی افزوده شده است.

وی تاکید کرد: این ستادها به منظور تدوین آیین نامه و هماهنگی با مناطق و واحدهای دانشگاهی جهت نظارت بر حسن اجرای همایش ها، سمینارها و میزگردهای تخصصی مرتبط با ستادها و سایر طرح ها و برنامه های این دبیرخانه در معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد راه اندازی شده است.

رئیس اداره ستادهای معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد ادامه داد: تمامی برنامه ریزی های دانشگاه بر اساس شعار معاونت فرهنگی و در نهایت شعار سال که توسط مقام معظم رهبری تعیین می شود، انجام خواهد شد.

حجت الاسلام توانایی تاکید کرد: برگزاری جشنواره های حکمت مطهر با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، شعر رضوی با همکاری وزارت بهداشت، وحدت حوزه و دانشگاه با همکاری وزارت علوم، تهیه و تدوین طرح بلاغ به منظور هماهنگی و اجرای برنامه فرهنگی در واحدها، امضاء تفاهم نامه همکاری میان معاونت فرهنگی و معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بیناد شهید و امور ایثارگر، برنامه ریزی جهت اجرای طرح امام خمینی (ره) و عترت در 11 منطقه با هدف بررسی سلوک، آثار و احوال امام در آیینه قرآن و حدیث و برنامه ریزی جهت اجرای همایش های عفاف و حجاب و برگزاری نمایشگاه های الگوی عفاف و حجاب در واحدهای دانشگاه آزاد از مهمترین اقدامات انجام شده دبیرخانه ستادهای معاونت فرهنگی در سال 85 بوده است.

وی خاطر نشان کرد: بیش از 75 درصد مصوباتی که دبیرخانه ستادها در سال گذشته داشته اجرایی شده و تلاش خواهد شد تا 9 مصوبه ای که این کمیسیون برای سال آینده داشته در تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اجرا شود.