به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی شامگاه چهارشنبه در جمع مردم ایجرود، با بیان اینکه امروز دشمن چشم دین ترقی و توسعه جمهوری اسلامی ایران را ندارد، افزود: دشمنان این نظام و انقلاب همیشه به دنبال فتنه‌انگیزی بر ایران بود ولی همیشه ناکام ماندند.

وی اظهار کرد: دشمن در تمام مقتضیات زمانی به دنبال این بوده که ایران از توسعه بازدارد و استقلال و اقتدار نداشته باشد.

استاندار زنجان گفت: آمریکا و نوکرانش در منطقه خاورمیانه می‌خواهند مانع توسعه نظام جمهوری اسلامی ایران شوند ولی این نظام جوانان انقلابی و ولایی دارد که در همه عرصه‌ها نخبه هستند.

حقیقی دو خطه کردن راه‌آهن زنجان به قزوین را از اولویت‌های کاری استان زنجان عنوان کرد و یادآور شد: تلاش می‌کنیم طرح‌هایی را که نیازهای اساسی مردم را برطرف می‌کنند را جزو اولویت کاری قرار گیرد.

وی ابراز کرد: استقرار و تداوم تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مرهون ایثار و ازجان‌گذشتگی مردان وزنان ایران اسلامی است.

استاندار زنجان بابیان اینکه همه باید قدردان انقلاب باشند، تصریح کرد: برای به ثمر رسیدن انقلاب و تداوم آن ۲۳۰ هزار شهید، ۵۰۵ هزار جانباز و ۴۲ هزار آزاده ایثار و جان‌فشانی کردند.

حقیقی گفت: برای تداوم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همه آحاد مردم مشارکت داشتند و در این میان حماسه‌سازان انقلاب نباید فراموش شوند.

وی یاد آور شد: مستکبران جهانی در طول چهل سال پس از انقلاب شعارهایی علیه ایران و انقلاب اسلامی مطرح کردند و امروز هم با انواع ترفند و برنامه‌های شوم وارد عرصه شده ولی بازهم شکست خواهد خورد.