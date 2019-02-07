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۱۸ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۵۹

استاندارزنجان:

دو خطه کردن راه‌آهن زنجان - قزوین از اولویت‌های کاری است

دو خطه کردن راه‌آهن زنجان - قزوین از اولویت‌های کاری است

زنجان- استاندار زنجان دو خطه کردن راه‌آهن زنجان به قزوین را از اولویت‌های کاری استان زنجان عنوان کرد و گفت: طرح‌هایی را که نیازهای اساسی مردم را برطرف می‌کنند را جزو اولویت قرار خواهیم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی شامگاه چهارشنبه در جمع مردم ایجرود، با بیان اینکه امروز دشمن چشم دین ترقی و توسعه جمهوری اسلامی ایران را ندارد، افزود: دشمنان این نظام و انقلاب همیشه به دنبال فتنه‌انگیزی بر ایران بود ولی  همیشه ناکام ماندند.

وی اظهار کرد: دشمن در تمام مقتضیات زمانی به دنبال این بوده که ایران از توسعه بازدارد و استقلال و اقتدار نداشته باشد.

استاندار زنجان گفت: آمریکا و نوکرانش در منطقه  خاورمیانه می‌خواهند مانع توسعه نظام جمهوری اسلامی ایران شوند ولی این نظام جوانان انقلابی و ولایی دارد که در همه عرصه‌ها نخبه  هستند.

حقیقی دو خطه کردن راه‌آهن زنجان به قزوین را از اولویت‌های کاری استان زنجان عنوان کرد و یادآور شد: تلاش می‌کنیم طرح‌هایی را که نیازهای اساسی مردم را برطرف می‌کنند را جزو اولویت کاری قرار گیرد.

وی ابراز کرد: استقرار و تداوم تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مرهون ایثار و ازجان‌گذشتگی مردان وزنان ایران اسلامی است.

استاندار زنجان بابیان اینکه همه باید قدردان انقلاب باشند، تصریح کرد: برای به ثمر رسیدن انقلاب و تداوم آن ۲۳۰ هزار شهید، ۵۰۵ هزار جانباز و ۴۲ هزار آزاده  ایثار و جان‌فشانی کردند.

حقیقی گفت: برای  تداوم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همه آحاد مردم مشارکت داشتند و در این میان حماسه‌سازان انقلاب نباید فراموش شوند.

وی یاد آور شد:  مستکبران جهانی در طول چهل سال پس از انقلاب شعارهایی علیه ایران و انقلاب اسلامی مطرح کردند و امروز هم با انواع ترفند و برنامه‌های شوم وارد عرصه شده ولی بازهم شکست خواهد خورد.

کد مطلب 4536387

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