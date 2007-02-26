وزیر امور خارجه انگلیس با مقامهای پاکستانی دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیدارمارگارت بکت از پاکستان زمانی صورت می گیرد که اسلام آباد از سوی غرب برای مهار تحرکات طالبان در مرز افغانستان پیش از افزایش تهاجم شورشیان در فصل بهار تحت فشار است.



آیدن لیدل سخنگوی کمیسیون عالی انگلیس در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت : شراکت و دوستی بین انگلیس و پاکستان گسترده و استراتژیک است و با این دیدار، ما در حال بررسی تعمیق این شراکت هستیم .



وی افزود : وزیر امور خارجه انگلیس امروز با پرویزمشرف رئیس جمهوری، شوکت عزیز نخست وزیر و خورشید محمود قصوری وزیرامور خارجه پاکستان دیدار خواهد کرد.



لیدل همچنین خاطر نشان کرد : بکت فردا دراسلام آباد درباره دیدگاه قدیمی روابط بین جهان اسلام غرب سخنرانی خواهد کرد .



بکت همچنین به پیشاور سفر خواهد کرد تا با علی محمد جان اورکزای فرماندار استان مرزی شمال غرب دیدارکند .



دولت افغانستان درماه جاری از وی به خاطر اظهاراتش مبنی براینکه شورش طالبان جنگ برای آزادی است ، انتقاد کرد .



تسنیم اسلام سخنگوی وزارت امورخارجه پاکستان نیز اعلام کرد: گفتگوی بکت و قصوری درباره روابط دو جانبه ، وضعیت افغانستان و روند صلح بین پاکستان وهند خواهد بود .



یکی از مقامهای پاکستانی که خواست نامش فاش نشود، گفت : سفر بکت به پاکستان درجهت تلاشهای اخیر جامعه بین المللی برای کمک به افغانستان در پرداختن به مناطق مرزی و یک تلاش مشترک علیه تهاجم طالبان درفصل بهاراست .



انگلیس روز جمعه اعلام کرد: نیروهای 5600 نفره خود دراستان هلمند در جنوب افغانستان را افزایش خواهد داد .



بنابراین گزارش ، بکت همچنین دردیداربا رهبران پاکستان درباره توسعه این کشورنیز گفتگو خواهد کرد .



انگلیس یکی از بزرگترین سرمایه گذاران دربخش آموزش و پرورش پاکستان است که از روابط فرهنگی طولانی با این کشور که در گذشته مستعم ه آن بود ، برخورداراست .