محمدرضا فرجی مدیر امور سینماهای سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سانس‌های فوق‌العاده ۱۷ بهمن ماه عنوان کرد: «متری شیش و نیم» به کارگردانی سعید روستایی صاحب ۲ سانس فوق‌العاده در سینما آزادی و سینما شکوفه شد همچین فیلم سینمایی «شبی که ماه کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار در ۲ سینمای آزادی و ایران مال به سانس فوق‌العاده کشیده شد.

وی افزود: در این میان سینما کورش و سینما ماندانا نیز پذیرای ۲ سانس فوق‌العاده برای «ماجرای نیمروز؛ رد خون» به کارگردانی محمدحسین مهدویان شد و «سرخ‌پوست» به کارگردانی نیما جاویدی نیز در سینما ماندانا و کورش به فوق العاده رفت.

فرجی عنوان کرد: «مسخره باز» به کارگردانی همایون غنی‌زاده در سینما کورش، «دیدن این فیلم جرم است» به کارگردانی رضا زهتابچیان در مگامال، «قصر شیرین» به کارگردانی سیدرضا میرکریمی در سینما زندگی و «جاندار» به کارگردان حسین امیری دوماری و پدرام امیری نیز در سینما آستارا فوق العاده ای شدند.

مدیر امور سینماهای سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در پایان عنوان کرد: پرمخاطب‌ترین سینماها در روز ۱۶ بهمن ماه نیز به ترتیب آزادی، کورش و زندگی شناخته شدند.