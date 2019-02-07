  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۸ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۴۷

محمدرضا فرجی به مهر خبر داد؛

«دیدن این فیلم جرم است» هم به جمع فیلم‌های سانس ویژه‌ای پیوست

«دیدن این فیلم جرم است» هم به جمع فیلم‌های سانس ویژه‌ای پیوست

محمدرضا فرجی مدیر امور سینماهای سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به بیان گزارشی درباره سانس‌های فوق‌العاده در روز هفده بهمن ماه در این جشنواره پرداخت.

محمدرضا فرجی مدیر امور سینماهای سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سانس‌های فوق‌العاده ۱۷ بهمن ماه عنوان کرد: «متری شیش و نیم» به کارگردانی سعید روستایی صاحب ۲ سانس فوق‌العاده در سینما آزادی و سینما شکوفه شد همچین فیلم سینمایی «شبی که ماه کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار در ۲ سینمای آزادی و ایران مال به سانس فوق‌العاده کشیده شد.

وی افزود: در این میان سینما کورش و سینما ماندانا نیز پذیرای ۲ سانس فوق‌العاده برای «ماجرای نیمروز؛ رد خون» به کارگردانی محمدحسین مهدویان شد و «سرخ‌پوست» به کارگردانی نیما جاویدی نیز در سینما ماندانا و کورش به فوق العاده رفت.

فرجی عنوان کرد: «مسخره باز» به کارگردانی همایون غنی‌زاده در سینما کورش، «دیدن این فیلم جرم است» به کارگردانی رضا زهتابچیان در مگامال، «قصر شیرین» به کارگردانی سیدرضا میرکریمی در سینما زندگی و «جاندار» به کارگردان حسین امیری دوماری و پدرام امیری نیز در سینما آستارا فوق العاده ای شدند.

مدیر امور سینماهای سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در پایان عنوان کرد: پرمخاطب‌ترین سینماها در روز ۱۶ بهمن ماه نیز به ترتیب آزادی، کورش و زندگی شناخته شدند.

کد مطلب 4536430
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها