دیدار پمپئو با همتای مغربی اش/ تقدیر از اقدامات ضدایرانی مغرب

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر خارجه آمریکا از همتای مغربی خود به خاطر آنچه مقابله با «رفتار بدخواهانه ایران در منطقه» نامید، تقدیر کرد.

معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه از دیدار و رایزنی «مایک پمپئو» وزیر خارجه این کشور و «ناصر بوریطه» وزیر خارجه مغرب درباره همکاری راهبردی طولانی مدت بین واشنگتن-رباط و همچنین فرصت های توسعه همکاری در مسائل منطقه ای خبر داد.

«رابرت پالادینو» با تشکر از مشارکت سازنده مغرب در مذاکرات با فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای صحرای غربی، از این کشور برای تلاش های جدی رباط در مقابله با آنچه که او «نفوذ بدخواهانه ایران در منطقه» نامید، تقدیر کرد.

بنا بر اعلام معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، پمپئو همچنین از همتای مغربی خود برای حمایت از «خوان گوایدو» رئیس جمهوری موقت ونزوئلا قدردانی کرد.