به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق از توصیه های آیت الله سیستانی مرجعیت عالی عراق به عنوان نقشه راه حل بحران کنونی عراق یاد کرد و از همه گروههای سیاسی این کشور خواست که دور یک میز بنشینند.

وی افزود: توصیه هایی که «جنین هنیس پلاسچارت» نماینده سازمان ملل در عراق از آیت الله سیستانی شنید به مثابه نقشه راهی برای حل بحرانهای کنونی است تا همه خود را در برابر ماموریت شرعی، ملی و اخلاقی بیابند. ما پایبندی کامل خود را به توصیه های مرجعیت عالی دینی اعلام می کنیم و بر ضرورت توجه به این توصیه ها برای ارائه خدمات به شهروندان، مبارزه با فساد و بازسازی شهرها به ویژه بصره و نیز انحصار سلاح در دست دولت و حفظ امنیت شهروندان صرف نظر از وابستگی هایشان و برقراری روابط متوازن با همه کشورهای دنیا بر اساس مصالح مشترک و احترام به حاکمیت عراق و مخالفت با استفاده از اراضی عراق برای تجاوز به هر کشوری در منطقه یا اینکه عرصه تسویه حسابها و کشمکش های بین المللی شود، تاکید می کنیم.

حکیم تاکید کرد از همه شرکای سیاسی برای برگزاری نشست دور یک میز برای حل مشکلات دعوت به عمل می آوریم.

شایان ذکر است که آیت الله العظمی سید علی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان عراق در جریان دیدار با جنین هنیس پلاسچارت نماینده سازمان ملل تاکید کرد: عراق جایگاهی برای آزار رساندن به دیگر کشورها نخواهد بود.

وی افزود: عراق به داشتن روابط حسنه و متوازن و برابر با تمام کشورها و دیگر دولت‌های دوستدار صلح بر اساس منافع مشترک بدون دخالت در امور داخلی‌اش و بدون اینکه خدشه‌ای به استقلال و حاکمیتش وارد شود، چشم دوخته است.

وی در ادامه افزود: اگر گروه های سیاسی روش خود را در برخورد با مسائل تغییر ندهند بحران های کنونی حل نخواهد شد.

آیت الله سیستانی تاکید کرد: دولت جدید وظایف بزرگی دارد و باید در زمینه های مختلف به ویژه مبارزه با فساد کار کند. عراقی ها تاوان سنگینی در زمینه مبارزه با داعش پرداخت کرده و شهدای زیادی در این خصوص تقدیم کرده اند.دولت باید به بازسازی مناطق تخریب شده بپردازد.