بسیج حقوقدانان در راستای توسعه تعامل بادادگستری آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف مجتهدی شامگاه چهارشنبه در آئین بسیج حقودانان استان زنجان، در محل مجتمع فرهنگی نور زنجان، با بیان اینکه همه آحاد جامعه باید به حقوق قانونی خود آگاه باشند، افزود: بسیج حقوقدانان کشور برای آگاه سازی مردم از حقوق قانونی خود آماده برگزاری جلسات مشاوره است.

وی برگزاری حلقه‌های علمی و معرفتی صالحین، برگزاری جلسات آموزشی مختلف، تلاش در فضای مجازی، دیدار با خانواده‌های ایثارگران و شهدا، برگزاری کلاسهای آمادگی حقوقی و وکالت، اردوهای جهادی، کلاس‌های تخصصی حقوقی، سمن ویژه حقوقدانان استان، همکاری با نهادهای مختلف، استقرار کتابخانه را به عنوان فعالیت‌های انجام شده در بسیج حقوقدانان نام برد.

مجتهدی با بیان اینکه سازمان حقوقدانان بسیج، دو محور اساسی پیش روی خود دارد، افزود: جذب و آموزش و بکار گیری حقوقدانان متبحر و استفاده از ظرفیت حقوقدانان و تربیت یافتگان از محورهای پیش روی بسیج حقوقدانان کشور است.

رئیس شورای بسیج حقوقدان استان زنجان با بیان اینکه بسیج حقوقدانان در راستای توسعه تعامل بین این مجموعه و دادگستری استان‌ زنجان آماده است، گفت: اگر دادگستری احساس می‌کند بسیج حقوقدانان می‌تواند گامی در زمینه توسعه فعالیت حقوقی بردارد به‌صورت ۱۰۰ درصدی آماده هستیم در حد و اندازه خود تلاش می‌کنیم.

مجتهدی در ادامه با بیان اینکه ظرفیت حقوقی استان زنجان بسیار بالا است، افزود: متأسفانه به لحاظ وجود نوعی فرهنگ، قرارگیری صنوف مختلف قشر حقوقدانان در یکدیگر کم است اما خوشبختانه بسیج حقوقدانان این فضا را مهیا کرده است که این قشر در سراسر کشور فعال در کنار یکدیگر باشند.



وی ادامه داد: سازمان بسیج حقوقدانان در مسیر حرکت انقلابی و اسلامی، همت و عزم خود را جذب کرد تا تمامی حقوقدانان را با تفکرات مختلف گرد هم آوردند و امروز به بیش از هزار و ۱۰۰ نفر در استان برسد.