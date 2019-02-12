سعید زرندی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه با توجه به افزایش تحریم‌ها رویکرد باید به سمت تولید داخلی محصولات و ملزومات صنعتی و معدنی باشد، ابراز داشت: نگاه تقاضا محور زمانی عملیاتی خواهد شد که هر محصولی که آمریکا آن را در لیست تحریم‌ها قرار داده را در داخل تولید کنیم، بر همین اساس ۱۰ میلیارد دلار بومی‌سازی محصولات در داخل کشور توسط وزارت صمت هدف‌گذاری شد و ما ایمان داریم که این موضوع امکان‌پذیر است.

وی بابیان اینکه ۱۵ پروژه حوزه اقتصاد مقاومتی در مجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت هدف‌گذاری شده است، اضافه کرد: این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف خواهند بود که طبق رویکرد ماخوذه تا پایان دولت دوازدهم به سرانجام می‌رسد و به زبان ساه باید گفت راهبرد اصلی وزارت صمت سیاست صادرات‌گرا برای واحدهای تولیدی است.

جای خالی مدیریت آینده پژوهی

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن بیان اینکه با همه مشکلات اقتصادی امروز خوشبختانه موفقیت‌های خوبی نیز در عرصه‌های تولیدی و صنعتی وجود دارد، ابراز کرد: برنامه‌ریزی ما باید به سمتی حرکت کند که طی سال آتی محور مدیریت اقتصادی کشور بر اساس تقاضا تعیین شود، برای مثال در برخی صنایع اشتیاق برای تولید زیاد است اما توان جذب سرمایه وجود ندارد یا در برخی دیگر از واحدهای تولیدی توان جذب سرمایه‌ها وجود دارد اما بازار مشکل اصلی است و لذا این مسائل در زمانی رفع می شوند که ما بتوانیم مدیریت اقتصادی را بر اساس تقاضا رقم بزنیم.

زرندی در ادامه تصریح کرد: برای حل مشکل می‌بایست جهت‌گیری مان را بر تنوع محصولات و مقاصد صادراتی قرار دهیم که در شرایط فعلی هم از نظر تعداد محصول صادراتی و هم مقاصد صادرات محصولات مان دچار محدودیت هایی هستیم که البته سیاست‌گذاری ها برای سال آینده بر مبنای رویکرد واحدهای تولیدی می بایست باشد.

وی بابیان اینکه جای رویکرد مدیریت آینده محور و آینده‌پژوهشی در صنعت امروز ایران اسلامی خالی است، اضافه کرد: ضرورت دارد که در همین شرایط هم تغییرات را درک کنیم زیرا دنیا به شدت در حال تغییر است به نحوی که برخی از آن‌ها را حتی متوجه نشدیم لذا باید خودمان را به‌روز کنیم.

نوآوری شاه‌کلید بنگاه‌های اقتصادی

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن بیان اینکه نوآوری در ایام بحران‌های اقتصادی، شاه کلید بنگاه‌های اقتصادی و اصناف تولیدی و توزیعی است، ابراز داشت: این نگاه را در صنعت می‌بایست تزریق کرد که نوآوری بر اساس روش‌های جدید شکل می‌گیرد لیکن آموزش را باید نهادینه کنیم چرا که دیگر به روش قدیمی نمی‌توان صنایع را حفظ کرد.

زرندی در ادامه تصریح کرد: رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت تفویض بالغ بر ۸۰ درصد اختیارات به استان‌ها است و از سوی دیگر برای جهت‌گیری جدید در شش استان کشور اختیارات در ۹ محور تعیین شده، به خانه‌های صنعت و معدن هر استان واگذار خواهد شد.

وی افزود: یکی از مواردی که قرار است در رویکرد جدید به خانه‌های صنعت و معدن استان‌ها تفویض شود، صدور مجوز است که پیرامون آن حدود ۱۰ مورد از وظایف احصا شده که اگر تفاهم‌ها کامل شود از ابتدای سال ۹۸ در شش استان به صورت پایلوت این اختیارات به خانه صنعت و معدن داده می‌شود.

لزوم جمع‌بندی حواشی معدن بوکسیت تاش در داخل استان

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که چقدر نسبت به رعایت ضوابط زیست محیطی در ایجاد معادن حوزه وزارت صمت اهتمام دارید، ابراز داشت: جهت‌گیری قانون معادن به سمت دیده شدن بحث الزامات زیست محیطی و منابع طبیعی منطقه است و به نوعی رویکرد ما در حوزه معادن، توسعه پایدار خواهد بود.

زرندی در ادامه تصریح کرد: توجه به فضای زیست محیطی و آینده یک منطقه یا به‌ عبارت ساده‌تر احیای مجدد محیط زیست بعد از بهره‌برداری صنایع، هم اکنون به عنوان یک سیاست دنبال می‌شود اما در حوزه معدن این امر متفاوت است چرا که مایهت معادن با صنایع تفاوت دارد و لذا حفظ محیط زیست نیاز دارد که شکل های دیگری از تعامل‌های بین بخش‌های دیگر بهره گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا الزامات زیست محیطی در معدن بوکسیت تاش شاهرود حوزه وزارت صمت پیگیری و رعایت نمی‌شود، اضافه کرد: درباره این معدن، معاون معدنی وزارت صمت می‌بایست پاسخگوی امر باشند اما این نکته را باید گفت که اختیاراتی در حوزه هر استان وجود دارد که قسم اعظم مشکلات در داخل همان استان می تواند پیگیری شود.