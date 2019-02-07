مرعوب تهدیدات برای معامله درمورد توان دفاعی وموشکی خود نخواهیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، سرلشکر محمد باقری با حضور در نمایشگاه دستاوردهای دفاعی در جمع سفرا و وابستگان نظامی در جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت ایام الله ۲۲بهمن و خیر مقدم به میهمانان اظهار داشت: امیدوارم در دوران حضورتان در ایران با آرامش زندگی کرده و خاطرات خوبی با کشور بزرگ و با فرهنگ و با مردم خونگرم و مهربان ایران داشته باشید.

سرلشکر باقری با بیان اینکه ملت بزرگ ایران در این ایام در حال برگزاری جشن ملی چهلمین سال پیروزی انقلاب بزرگ اسلامی خویش هستند گفت: این انقلاب ۴۰سال پیش با رهبری حضرت امام خمینی(ره) و پایمردی و ایثار مردم عزیز و قهرمان پرور ایران، رژیم شاه را سرنگون و نظامی مستقل در قالب یک نظام مردم سالار دینی پایه گذاری کرد و با تقدیم بیش از ۲۵۰ هزار شهید و صدها هزار جانباز تداوم یافت.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: ایران در ادامه مسیر انقلاب اسلامی و با رهبری و هدایت داهیانه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و فرماندهی کل قوا امام خامنه ای به استقلال کامل دست یافت و کشورخود را از وابستگی های بلند مدت و تاریخی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و به ویژه نظامی به بیگانگان نجات داد و معادلات قدرت در جهان را به هم ریخت و مسیر تاریخ منطقه و حتی جهان را به سمت توسعه ی عدالت و آزادی تغییر داد.

سرلشکر باقری با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران ماهیتی اسلامی و مردمی داشته و استقلال طلبی و خود کفایی و خود اتکایی از اهداف و ویژگی های آن بود، نقطه آغاز حسادت ها، تهدیدات، دشمنی های و توطئه های گوناگون سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی از سوی قدرت های سلطه طلب شد، اظهار داشت: ایران اسلامی طی ۴۰ سال گذشته طرح ها و توطئه های گوناگون با هدف شکست انقلاب اسلامی علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی و اجرا شد که از جمله می توان به ایجاد و حمایت از جریان های جدایی طلب و بحران های امنیتی در برخی از مناطق مرزی کشور اشاره کرد.

وی در ادامه با بیان برخی از توطئه ها و دسیسه ها علیه جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: تحمیل ۸ سال جنگ بر ملت ایران و اشغال مناطق گسترده ای از میهن ما، حمایت گسترده از رژیم صدام حسن در عراق و تجهیز وی به سلاح های شیمیایی و همچنین حمایت از تروریست هایی که ۱۷ هزار نفر از مردم بیگناه ما را کشتند از جمله مشکلاتی بود که بر سر راه مردم ایران قرار داده شد.

سرلشکر باقری با اشاره به تحریم طولانی مدت اقتصادی در طی ۴۰ سال گذشته به عنوان یکی از اقدامات مهم دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: این تحریم ها حتی در حوزه هایی مانند خرید و تعمیر هواپیماهای مسافربری، تحریم های داروئی، غذایی صورت پذیرفت که در حقوق بین الملل به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

ایران مورد ظالمانه ترین تحریم ها قرار گرفته است

وی در همین زمینه اضافه کرد: در حالی که جمهوری اسلامی ایران در یک تعامل نزدیک و هم گرا با محیط بین الملل و با رعایت قواعد اخلاقی واصولی و موازین بین المللی، رفتاری کاملا خردمندانه را در روابط با جامعه بین المللی پایه ریزی نموده و بر آن پایبند بوده و هست اما مورد ظالمانه ترین تحریم ها قرار گرفته است.

سرلشکر باقری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع فعالیت های صلح آمیز هسته ای بیان کرد: با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه اقدامی بر خلاف اصول و موازین رایج بین المللی انجام نداده بود اما در عین حال با رویکردی مثبت در مذاکرات ۵+۱ وارد شد و برخی محدودیت های مربوط به تحقیقات هسته ای را پذیرفت و به تعهدات خود پایبند ماند اما آمریکا با عهد شکنی و زیر پا گذاشتن همه تعهدات اخلاقی و سیاسی و حقوقی از اجرایی شدن توافقات برجام خودداری کرد و متاسفانه برخی کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای مشارکت کننده در این مذاکرات نیز از انجام اقدامات لازم اطمینان بخش برای اجرای توافقات و برای ممانعت از این عهد شکنی ها خودداری کردند.

وی با اشاره به بحران های غرب آسیا و نقش محوری ایران در منطقه اظهار داشت: در شرایطی که منطقه آسیای غربی گرفتار زنجیره ای از بحران های نظامی و امنیتی و تروریستی بوده است و در حالی که رژیم صهیونیستی با ادامه تجاوزات نظامی به مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین و با کشورهای همسایه مانند لبنان و سوریه به جنایات خود همچنان ادامه می دهد و در حالی که کشور یمن در جنگی تحمیلی و خانمان سوز گرفتار بوده و مردم یمن در بدترین شرایط اقتصادی و امنیتی و بهداشتی به سر می برند، جمهوری اسلامی ایران ظرفیت ها و امکانات خود را برای مقابله با تروریسم در میادین نبرد و مقابله با جنایت های غیر قابل تصور داعش بسیج کرد و با حضور مستشاری در میادین نبرد در عراق و سوریه و تقدیم شهدا خدمتی بزرگ به امنیت مردم آسیای غربی و بلکه بشریت ارزانی داشت.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: جمهوری اسلامی ایران توانست در کنار نیروهای مسلح عراق و سوریه کمر داعش را شکسته و از پیشروی آنها به دیگر کشورها حتی به اروپا جلوگیری کند.

سرلشکر باقری همچنین با اشاره به توانمندی جمهوری اسلامی ایران در بخش دفاعی با توجه به تحریم های ۴۰ساله علیه ملت ایران اسلامی بیان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موفق شده اند تا ۸۰درصد از نیازهای تسلیحاتی و تجهیزاتی خود را در در حوزه های زمینی، هوایی، موشکی، دریایی و پدافند هوایی در داخل تولید کنند. در این حوزه ها نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توان بومی طراحی و تولید انواع موشک ها، تجهیزات پدافند هوایی، تجهیزات راداری و الکترونیکی را ایجاد و توسعه داده اند.

دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران یک دکترین دفاعی است

وی همچنین گفت: دستیابی به بلوغ فناورانه و حرکت در لبه فناوری ها در حوزه های مختلف با همت و تلاش دانشمندان کشور حاصل شده و به لطف خداوند آنها توانسته اند با وجود تحریم های سخت به قابلیت طراحی و تولید تمامی سامانه ها و تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح دست یابند.

سرلشکر باقری با بیان اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علاوه بر توسعه توان فنی و صنعتی و تجهیزاتی خود همزمان در حوزه های اقتصادی و کمک به آبادانی و سازندگی کشور نیز نقش تعیین کننده ای داشته اند، اظهار داشت: مشارکت در راهسازی، سد سازی، صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، تولید بنزین، احداث پالایشگاه بزرگ نفت ستاره خلیج فارس و سایر حوزه های مرتبط با سازندگی و آبادانی کشور از جمله مهم ترین موارد مشارکت نیروهای مسلح برشمرد.

سرلشکر باقری با بیان اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حالی که دارای روابط دوستانه با بسیاری از کشورهای جهان می باشد آماده است که روابط دوستانه و برادرانه خود را در حوزه های نظامی و دفاعی با همه کشورهای دوست و غیر متخاصم در جهان توسعه و تعمیم داده و ارتقاء بخشد بیان کرد: نیروهای مسلح ما آماده اند در یک رویکرد تعاملی و همگرا با کشورهای دوست و مسلمان و در حوزه های آموزشی و علمی و تبادل تجربیات نظامی در سطوح راهبردی و تاکتیکی همکاری ها و مراودات خود را توسعه داده و تجربیات عظیم خود را در امر مقابله با تروریسم و افراطی گری در اختیار آنان قرار دهند.

وی با بیان اینکه ملت ایران با اتکا به خداوند متعال بی تردید به مسیر عزت، استقلال و شرف خود در سایه یک نظام مردم سالار دینی ادامه داده و خواهد داد بیان کرد: دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران یک دکترین دفاعی بوده و همه اقداماتش طی ۴۰ سال گذشته در چارچوب قاعده دفاع مشروع و حفظ موقعیت باردارنگی فعال در برابر تهدیدات بوده است.

آمادگی برای دفاع و مقابله با توطئه های گوناگون را داریم

وی در ادامه تأکید کرد: کشور و ملت ایران کشوری و مردمی متمدن و با فرهنگ ومسئولیت پذیر در محیط بین المللی و حکومتی صلح طلب بوده و همچنان بر مسئولیت های خود در جامعه بین المللی پایبند بوده و خواهد بود اما در عین حال برای دفاع از امنیت ومنافع ملی خود هشیاری و مراقبت لازم را مستمرا حفظ خواهد کرد و از ظرفیت های دفاعی و نظامی خود برای حفاظت از منافع ملی و امنیت داخلی و امنیت و ثبات در مرزها استفاده خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران به لطف الهی و توانایی های دفاعی و نظامی و بومی خویش بر مرزهای خود تسلط کافی داشته و ضمن اشراف بر تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز در حفظ امنیت و ثبات منطقه از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.

وی با اشاره به بازدید سفرا و وابستگان نظامی از نمایشگاه دستاوردهای دفاعی گفت: لازم به تأکید می دانم آنچه که در نمایشگاه دستاوردهای دفاعی به نمایش گذاشته شده بخشی از تلاش هایی است که جمهوری اسلامی ایران برای حفظ آمادگی های دفاعی و حراست از امنیت ملی و در چارچوب دکترین دفاعی خود و در مسیر خود اتکائی و خود کفائی خویش با همت دانشمندان و متخصصین خود مبذول داشته است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی طی ۴ دهه گذشته با عزمی راسخ به توسعه صنعت دفاعی همت گماشته و این صنعت را در همه سطوح و ابعاد آن به صنعتی کاملاً بومی تبدیل نموده است.

وی در ادامه تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز نه تنها مفتخر به پاسداری از انقلاب اسلامی و تأمین امنیت و آسایش ملت ایران و حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور هستند، ثابت کرده اند که برای صلح و امنیت جهانی و امنیت مردم منطقه نیز آماده تلاش و فداکاری اند و تفاوت اساسی آنها هم با بسیاری از قدرت های استکباری این است که اهداف استعماری و هژمونی ندارند.

سرلشکر باقری در پایان تأکید کرد: پیام ما به دولت های استکباری و زیاده طلب این است که آمادگی برای دفاع و مقابله با توطئه های گوناگون آنها را داریم و هرگز از وظیفه ملی، انقلابی و الهی خود غفلت نخواهیم کرد و مرعوب تهدیدات آنها برای معامله در مورد توان دفاعی، موشکی و منافع منطقه ی خود نخواهیم شد.