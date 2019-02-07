بیمارستان تامین اجتماعی خوی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری صبح امروز پنجشنبه به منظور بهره برداری از چند طرح عمرانی و حضور در کارگروه اشتغال استان و بررسی وضعیت طرح های اشتغال از طریق فرودگاه ارومیه وارد استان شد.

در این سفر یک روزه ضمن بهره برداری از چند طرح اشتغال و عمرانی بیمارستان ۵۰ تختخوابی تامین اجتماعی خوی و درمانگاه تخصصی بیمارستان امام رضا ارومیه افتتاح می شود.

بیمارستان تامین اجتماعی خوی از سال ۶۶ در زمینی به مساحت ۵ هزار و ۶۰۰ مترمربع با زیربنای ۷ هزار و ۲۰۰ مترمربع در چهار طبقه احداث شده است.

این بیمارستان دارای بخش های مختلف از جمله تصویربرداری، بستری، ان آی سی یو، آی سی یو، اتاق عمل و .... است.