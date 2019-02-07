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۱۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۰۰

با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی:

بیمارستان تامین اجتماعی خوی افتتاح می شود

بیمارستان تامین اجتماعی خوی افتتاح می شود

ارومیه_ با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیمارستان تامین اجتماعی خوی ظهر امروز پنجشنبه به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری صبح امروز پنجشنبه به منظور بهره برداری از چند طرح عمرانی و حضور در کارگروه اشتغال استان و بررسی وضعیت طرح های اشتغال از طریق فرودگاه ارومیه وارد استان شد.

در این سفر یک روزه ضمن بهره برداری از چند طرح اشتغال و عمرانی بیمارستان ۵۰ تختخوابی تامین اجتماعی خوی و درمانگاه تخصصی بیمارستان امام رضا ارومیه افتتاح می شود.

بیمارستان تامین اجتماعی خوی از سال ۶۶ در زمینی به مساحت ۵ هزار و ۶۰۰ مترمربع با زیربنای ۷ هزار و ۲۰۰ مترمربع در چهار طبقه احداث شده است.

این بیمارستان دارای بخش های مختلف از جمله تصویربرداری، بستری، ان آی سی یو، آی سی یو، اتاق عمل و .... است.

کد مطلب 4536511

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