بیمارستان تامین اجتماعی خوی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری صبح امروز پنجشنبه به منظور بهره برداری از چند طرح عمرانی و حضور در کارگروه اشتغال استان و بررسی وضعیت طرح های اشتغال از طریق فرودگاه ارومیه وارد استان شد.
در این سفر یک روزه ضمن بهره برداری از چند طرح اشتغال و عمرانی بیمارستان ۵۰ تختخوابی تامین اجتماعی خوی و درمانگاه تخصصی بیمارستان امام رضا ارومیه افتتاح می شود.
بیمارستان تامین اجتماعی خوی از سال ۶۶ در زمینی به مساحت ۵ هزار و ۶۰۰ مترمربع با زیربنای ۷ هزار و ۲۰۰ مترمربع در چهار طبقه احداث شده است.
این بیمارستان دارای بخش های مختلف از جمله تصویربرداری، بستری، ان آی سی یو، آی سی یو، اتاق عمل و .... است.
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