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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۲۸

مسئولیت برقراری امنیت استان بصره به نیروهای عراقی واگذار شد

یکی از فرماندهان نظامی عراق از واگذاری مسئولیت برقراری امنیت در استان بصره به نیروهای عراقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروزنامه الشرق الاوسط، سرهنگ "عبداللطیف تعبان"  فرمانده گردان دهم نیروهای عراقی در بصره فاش کرد: اخیرا توافقنامه ای را با ژنرال "جاناتان شو" فرمانده نیروهای چند ملیتی در جنوب و شرق بغداد به امضا رسانده است که بر اساس آن، نیروهای عراقی مسئولیت برقراری امنیت را دراستان بصره برعهده می گیرند.

" تعبان" همچنین تصریح کرد: این توافقنامه شامل ایجاد هماهنگی ها و همکاری هایی در مسئولیت های مشترک بین نیروهای عراقی و نیروهای چند ملیتی در بصره می شود.

براین اساس نیروهای عراقی عملیات امنیتی را خود به اجرا درمی آورند و نقش نیروهای چند ملیتی فقط به حمایت و پشتیبانی از آنان محدود می شود.

 نظامیان انگلیسی در جنوب عراق به ویژه در بصره مستقر هستند.

کد مطلب 453652

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