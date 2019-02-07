ایران قدرت اول موشکی منطقه است/ بیش از ۴۰ نوع موشک داریم

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از کتب تبیین اندیشه‌های دفاعی فرماندهی معظم کل قوا با حضور حجت الاسلام عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر موسوی معاون عملیات ارتش، امیر دریادار سیاری، سردار عباس سدهی رئیس دفتر ارتباطات مردمی نیروهای مسلح و امیر شاهین تقی خانی سخنگوی ارتش صبح امروز در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد.

سردار سدهی در این آیین طی سخنانی با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اظهارداشت: انقلاب اسلامی موجب تجدید تفکر و اندیشه اسلامی در جهان شد.

وی افزود: قبل از انقلاب اسلامی دین به عنوان یک موتور متحرک ملت‌ها و حرکت دهنده به سوی پیشرفت در جهان شناخته نمی‌شد، در دنیای غرب معتقد بودند که بشر بدون دین سعادتمند تر است. انقلاب اسلامی دین را احیا کرد و همه فهمیدن دین ایجاد انگیزه می‌کند و سعادت بخش است.

رئیس دفتر ارتباطات مردمی نیروهای مسلح تصریح کرد: در جمهوری اسلامی ایران نگاه و اندیشه دینی موجب شد نظام مردم سالار دینی و با محوریت ولایت فقیه شکل بگیرد. با محوریت ولایت فقیه جمهوری اسلامی به اقتدار و امنیت مثال زدنی دست یافته که کمتر کسی از مقامات دنیایی غرب در صحبت‌های از ایران صحبت نمی‌کنند، این جایگاه ایران را نشان می‌دهد.

وی جایگاه بالای ایران اسلامی در سطح جهان را مدیون حرکت در مسیر ولایت فقیه دانست و گفت: حاصل رویکرد نیروهای مسلح در تبعیت از ولایت فقیه موجب اقتدار و بازدارندگی شده و امروز ایران براساس آمار جهانی جایگاه ۲۳ جهان در تولید تجهیزات مختلف دفاعی را دارد و این پیشرفت با وجود تحریم‌های فلج کننده بوده است.

سردار سدهی ادامه داد: ایران قدرت اول موشکی منطقه است و بیش از ۴۰ نوع موشک میان برد و برد بلند دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیشرفت های دفاعی کشور در حوزه دیگر نیز بسیار قابل توجه بوده است، امروز توان ساخت زیر دریایی، ناو، جنگنده های پیشرفته مانند کوثر، بالگرد، پرندهای بدونه سرنشین و تجهیزات زرهی را داریم و همه این دستاوردها به برکت انقلاب اسلامی و تبعیت از ولایت فقیه است.