طرح های خدماتی و عمرانی در قروه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنجشنبه همزمان با هفتمین روز از گرامیداشت دهه فجر چندین طرح خدماتی، عمرانی و درمانی در شهرستان قروه افتتاح گردید.

ابتدا مرکز رادیولوژی دیجیتالی درمانگاه تأمین اجتماعی قروه به بهره برداری رسید. این طرح با اعتبار ۴ میلیارد تومانی مجهز به تمامی تجهیزات روز و با خطرات کمتر افتتاح و بهره برداری رسید.

این طرح می تواند پاسخ نیاز ۶۰۰ نفر مراجعه کننده ماهانه به درمانگاه تأمین اجتماعی قروه را برای خدمات رادیولوژی داده و حتی کودکان را هم تحت پوشش قرار می دهد.

در ادامه پروژه آبرسانی به روستاهای شهرستان صورت گرفت. این پروژه به گفته رئیس آب و فاضلاب روستایی قروه برای روستای کنگره جزو مجتمع قاملو بود که با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی از محل صندوق توسعه ملی اجرا شد.

فرهاد باقری اقدامات این مجتمع را شامل تعویض ۱۶ کیلومتر خط انتقال، احداث مخزن صد متر مکعبی و بهسازی یک دهنه چشمه در بالوانه معتمدی، حفر یک حلقه چاه عمیق در تازه آباد سرابقحط، احداث مخزن ۲۰۰ مترمکعبی و بهسازی یک دهنه چشمه در کنگره دانست.

دیگر پروژه ای که مورد بهره برداری قرار گرفت مربوط به طرح هادی روستایی با اعتبار ۸۸۰ میلیون تومان از محل حساب ۱۰۰ امام بود. رئیس بنیاد مسکن قروه این پروژه را شامل اجرا طرح هادی و بهسازی معابر روستای مالوجه دانست و گفت: حجم عملیات اجرایی این پروژه شامل تخریب و آواربرداری و بازگشایی معابر، اجرا عملیات خاکی، اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب، جابجایی و اصلاح شبکه تأسیسات است.

محمدمهدی محمدی همچنین جدول گذاری معابر، سنگ فرش پیاده روها و اجرای لایه آسفالت را از دیگر حجم عملیات این پروژه عنوان کرد.