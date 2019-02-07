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۱۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۲۱

معاون اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی خبر داد:

بارش باران وبرف در آذربایجان ‌شرقی/فعالیت اصلی سامانه در روز شنبه

بارش باران وبرف در آذربایجان ‌شرقی/فعالیت اصلی سامانه در روز شنبه

تبریز- معاون اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی از بارش باران و برف در استان خبر داد.

محمد اشجعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه بارشی از عصر امروز پنج شنبه وارد استان می ‌شود، ادامه داد: احتمال بارش در کلانشهر تبریز نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه فعالیت اصلی این سامانه در روز شنبه خواهد بود، افزود: ای سامانه باعث بارش برف، باران، کاهش دمای هوا، مه و ابرناکی و وزش باد می شود.

اشجعی با تاکید بر اینکه این سامانه از امروز عصر وارد استان می شود و تا دوشنبه فعال است، ادامه داد: احتمال کولاک برف، یخبندان و لغزندگی جاده های استان نیز وجود دارد و باید رانندگان نکات ایمنی  سفر را رعایت کرده و خودروهای خود را به زنجیرچرخ و لباس گرم مجهز کنند.

اشجعی توصیه کرد برای جلوگیری از خسارت های احتمالی اقدام های لازم و پیشگیرانه انجام شود.

وی تصریح کرد: با توجه به شدت بارش برف در نواحی سردسیر و مرتفع، یخبندان، لغزندگی، کاهش دید افقی و اختلال در رفت و آمد در جاده های مواصلاتی و گردنه های برف گیر استان پیش بینی می شود.

کد مطلب 4536526

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