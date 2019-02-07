خراسان رضوی ظرفیت های خوبی در حوزه تامین انرژی پاک دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح پنجشنبه در نشست هم اندیشی و حمایت از سرمایه گذاران خارجی خراسان رضوی که در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد اظهار کرد: خراسان رضوی دارای ظرفیت های بالایی در حوزه سرمایه گذاری بوده و سفر سالانه ۳۰ میلیون زائر داخلی و خارجی به مشهد می تواند مزیت خوبی باشد.

وی افزود: همجواری با کشورهای افانستان و آسیایی میانه و داشتن زیرساخت های ترانزیت می تواند در تسهیل صادرات به کشورهای دیگر نقش مهمی را ایفا کند و ما تلاش می کنیم زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاران فراهم کنیم.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: یکی از مزیت های خراسان رضوی امکان ایجاد نیروگاه های خورشیدی در این منطقه از کشور است و در این راستا فضای به وسعت ۵۰ هکتار به عنوان شهرک آفتاب با ظرفیت تولید ۵۰۰ مگاوات برق پیش بینی شده که در اختیار سرمایه گذاران علاقه مند به این حوزه قرار خواهد گرفت.

رزم حسینی گفت: همچنین وجود مناطق باد خیز می تواند در تولید انرژی های پاک مورد توجه قرار گیرد و در بخش کشاورزی نیز آماده همکاری در حوزه تولید محصولات گلخانه ای و حمایت از صادرات محصولات هستیم.

وی تاکید کرد: نگاه مدیریت جدید در خراسان رضوی حمایت از سرمایه گذاران برای حضور در این استان است و ما برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن می کنیم و تاجایی که بتوانیم حمایت های لازم را نیز به انجام می رسانیم.

استاندار خراسان رضوی اظهارکرد: برای پیگیری سریعتر موضوعات اقتصادی، مثلث توسعه استان را با تکیه بر ارکان حکومتی، نمایندگان مجلس و سرمایه گذاران دنبال می کنیم و تاکنون موفق شدیم ۶ محدوده اقتصادی را برای رونق مناطق مختلف استان تعریف کنیم.