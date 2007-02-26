خواجه حسینی با هماهنگی فدراسیون به امارات می رود / افتخارات ملی پوشان را نادیده نمی گیریم

علیرضا سمندر در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون سفر خواجه حسینی به امارات گفت: خواجه حسینی در ارنج مربیان ما خواهد بود . چون نمی توانستیم خواجه حسینی را از نظر مالی تامین کنیم با رفتن او به امارات موافقت کردیم . این مربی با تشکیل اردوی تیم ملی هرماه یک هفته به تهران خواهد آمد.



وی ادامه داد: خواجه حسینی اگر نتوانست سرمربی تیم ملی باشد قطعا به عنوان مدیر فنی در خدمت تیم ملی خواهد بود. ضمن اینکه کادر فنی تیم های ملی تا حدود زیادی مشخص شده و بزودی آن را اعلام خواهیم کرد.



رییس فدراسیون کاراته در مورد گفتگو با دباغیان گفت: شخصا صحبتی با وی نداشته ام ولی دبیر فدراسیون با او صحبت هایی انجام داده که هنوز در مرحله مقدماتی است.



سمندر در مورد انتقادات برخی ملی پوشان و برنامه فدراسیون برای پایان دادن به اختلافات گفت: من معتقدم اگر مشکلی وجود دارد باید در داخل خانواده کاراته حل شود . ما هم دوست داریم این مسائل حل شود ولی اینکه بخواهند با این صحبت ها از فدراسیون امتیاز بگیرند پذیرقتنی نیست. ما با کسی مشکلی نداریم و این را درعمل ثابت کرده ایم.



سمندردر مورد دلخوری مربیان از سخنان وی گفت: تحمل من هم میزانی دارد ، تا کی باید صحبت ها و حرف و حدیث های آنها را بشنوم. قبول دارم که آنها جوانی خود را گذاشته و زحمت کشیده اند ولی اگر اخلاق ورزشی داشتند حرمت ها را حفظ می کردند. برخی از این افراد حاضرند برای رسیدن به هدف خود، کاراته را زیر سئوال ببرند و غیر منصفانه نظر بدهند.



رییس فدراسیون کاراته در پایان گفت : منکر زحمات و افتخارات هیچ کدام از ملی پوشان نیستیم . مدال ها و افتخارات این عزیزان در ورزش ایران ثبت شده و هیچ کس نمی تواند آن را نا دیده بگیرد ولی ما هم از صبح تا شب در فدراسیون مشغول کار و فعالیت هستیم و نباید این گونه برخوردها را شاهد باشیم.



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