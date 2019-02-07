۵ واحد خانه روستایی مددجویان کمیته امداد در خداآفرین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، به همت جهادگران در محرومیت زدایی روستاها، صبح امروز پنج شنبه پنج واحد خانه روستایی مددجویان کمیته امداد در خداآفرین افتتاح شد.

در ادامه پروژه های محرومیت زدایی روستایی در استان آذربایجان شرقی که از سوی قرارگاه جهادی خاتم الائمه و با حمایت قرارگاه خدمت رسانی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در حال انجام است، امروز پنج واحد خانه روستایی در روستاهای محروم شهرستان خدآفرین افتتاح شد.

در مراسم بهره برداری از این واحدها که با هزینه نزدیک به ۲ میلیارد ریال انجام شده است، عبدالله جعفری مسئول قرارگاه جهادی خاتم الائمه کشور با اعلام اینکه این پروژه ها با همت داوطلبان جهادی این قرارگاه و هزینه مشترک کمیته امداد و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) طی یک ماه اجرا شده است افزود: در برنامه های سال آتی این قرارگاه، علاوه بر طرح های عمرانی خانه سازی برای مددجویان، برنامه های محرومیت زدایی در حوزه های پزشکی، اقتصادی و فرهنگی در مناطق محروم استان نیز در دستور کار این قرارگاه قرار دارد.