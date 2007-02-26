تبتی ها از نمایشگاه بودیسم برلین انتقاد کردند/ تشکیل فرقه جدید در انگلیکن رسمی نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، در گردهمایی جهانی روحانیون انگلیکن که طی هفته گذشته با برگزاری آخرین جلسه در تانزانیا خاتمه یافت و به طور رسمی هیچ گفتگویی درباره اختلاف و تفرقه در این مذهب مسیحی مطرح نشد. با این همه رهبران انگلیکن هم اکنون در انتظار بررسی کمیته رسمی انگلیکن به سرمی برند.

گفتگوها درباره تشکیل فرقه جدید در کلیسای انگلیکن رسمی نشده اند

هنگامی که روحانیون انگلکن سراسر جهان آخرین روز از نشست خود را برگزار کردند برخی گزارشها از جدا شدن یک گروه از روحانیون محافظه کار انگلیکن خبر می دادند. روز شنبه یک گروه از روحانیون انگلیکن آفریقایی عذرخواهی مقامات کلیسای اپیسکوپال آمریکا را به دلیل انتصاب کشیشهای همجنسگرا نپذیرفتند و با دنبال صدور بیانیه ای از شرکت در مراسم عشای ربانی همراه آنها امتناع کردند.

به رغم اینکه در نشست روحانیون انگلیکن سراسر دنیا که طی روزهای 14 فوریه (25 بهمن) تا 19 فوریه ( 30 بهمن) در تانزانیا برگزار شد ، گفتگوی جدی درباره ایجاد فرقه در کلیسا و منعشب شدن گروهی از بدنه اصلی کلیسا مطرح نشد اما به علت اختلاف دیدگاههای الهیاتی محافظه کاران انگلیکن برسر موضوع همجنسگرایی با کلیسای اپیسکوپال آمریکا آنها به دنبال منعشب شدن از بدنه اصلی کلیسا هستند.

در این میان انتظار می رود اسقف اعظم کانتربری، رهبر 77 میلیون انگلیکن جهان در همایش لامبث سال 2008 این موضوع را مطرح کرده و بر آن تأکید کند.

پاپ شیخ الازهر را به واتیکان دعوت کرد

همزمان با دیدار رئیس شورای پاپی گفتگوی ادیان و فرهنگها با شیخ الازهر، شیخ محمد طنطاوی دعوت بندیکت شانزدهم برای سفر به واتیکان را پذیرفت.

کاردینال پل پوپارد رئیس شورای پاپی گفتگوی ادیان و فرهنگها روز گذشته با شیخ محمد سید طنطاوی شیخ الازهر روز سه شنبه اول اسفند ماه دیدار کرد و پس از ابلاغ مراتب احترام پاپ از طرف بندیکت شانزدهم وی را به رم دعوت کرد که این دعوت از سوی شیخ الازهر پذیرفته شد.

واتیکان گزارش داد: سفر شیخ الازهر با هدف ارزیابی کار کمیته گفتگو صورت می گیرد که میان کمیته گفتگوی دائمی الازهر و شورای پاپی ادیان الهی برای گفتگوی ادیان تشکیل شده و هر سال روز 24 فوریه به مناسبت دیدار 24 فوریه سال 2000 ژان پل دوم از الازهر به ترتیب در قاهره و رم برگزارو ابعاد مختلف روابط میان مسیحیان و مسلمانان بررسی می شود .

کاردینال پوپارد قرار است در سفر خود به قاهره با دکتر محمود حمدی زقزوق وزیر اوقاف مصر نیز دیدار کند.

آغاز ایام روزه و مغفرت در کلیساهای غربی

مسیحیان کلیساهای غربی از روز چهارشنبه 2 اسفند ماه برای انجام مراسم نخستین روز ایام روزه به کلیساها می روند تا پرهیز، توبه و انکار نفس را به خود یادآوری کنند.

مسیحیان کلیساهای غربی امروز در کلیسا حاضر می شوند و پس از برگزاری مراسم ویژه مقابل کشیش کلیسا حاضر شده تا روی پیشانی آنها با خاکستر صلیب بکشد. به همین دلیل نخستین روز ایام روزه کلیساهای غربی را (Ash Wednesday) نامگذاری کرده اند.

ایام روزه مسیحیان که به عید پاک ختم می شود مقدس ترین فصل کلیسای مسیحیت تلقی می شود. ایام روزه داری 40 روزه به لحاظ سنتی زمانی برای طلب مغفرت تلقی می شود و مؤمنان هنگام روزه داری از خوردن گوشت پرهیز کرده و به نیایش و صدقه روی می آورند. مؤمنان باید از این دوره به منظور تعمق، بررسی فردی و تصدیق گناهان سود برند تا تلاش کنند پس از گذشت این ایام رفتار و منش خود را بهبود بخشند.

بسیاری از رهبران کلیسا خاکستر را با روغن مخلوط کرده و روی پیشانی مؤمنان صلیب می کشند و صلیبی که از خاکستر روی پیشانی کشیده می شود، نشانه مغفرت تلقی می شود. خاکستری که در این مراسم مورد استفاده قرار می گیرد از سوزاندن برگهای درخت نخل روز یکشنبه پیش از عید پاک سال گذشته و از مخلوط کردن آن با روغن زیتون حاصل می شود.

این نمادگرایی نشان دهنده سنتهای نزدیک شدن به عید پاک بوده و توبه در برابر خداوند را تداعی می کند. کشیش برگزار کننده مراسم می گوید : از گناه دور بمانید و به انجیل وفادار باشید و به خاطر داشته باشید که انسان از خاک است و به خاک باز می گردد.

این سنت از سوی کاتولیکهای روم در قرن ششم میلادی پایه گذاری شد اما خاستگاه دقیق این روز مشخص نیست، گفته می شود رسم صلیب کشیدن روی پیشانی در دوره پاپی گریگوری (590- 640) مرسوم شده است. با وجود اینکه پس از برگزاری شورای واتیکان دوم آئین روزه داری تغییرات اندکی کرد، اما تعداد قابل توجهی از کاتولیکها هنوز هم به سنتهای پیش از برگزاری شورای واتیکان دوم پایبند هستند.

در عهد عقیق خاکستر برای دو منظور مورد استفاده قرار می گرفت یکی به نشان انسانیت و فناپذیری و دیگری به نشانه اندوه و توبه برای گناه. روزه داری بر مسیحیان کاتولیک امروز به عنوان نخستین ایام روزه داری و همچنین روزجمعه الصلیب واجب شده است.

مقامات واتیکان بحران آئین نیایش در کلیسای کاتولیک را تصدیق می کنند

دبیر گنگره نیایش الهی واتیکان در گفتگویی غیر متعارف و صادقانه با نشریه "اینساید واتیکان" تصدیق کرد که اصلاح آئین نیایش کلیسایی پس از شورای واتیکان دوم نتوانسته اهداف مورد نظر را برآورده کند و به نظر می رسد که پاپ نیز بحران نیایش کلیسا را مورد تصدیق قرار داده است.

اسقف اعظم آلبرت ماکوم رانجیت پاتابندیگدون در مصاحبه ای مشروح با نشریه اینساید واتیکان بر ضرورت احیای آئین نیایش کلیسای کاتولیک به منظور خنثی کردن سیر نزولی عمل به آن از سوی مؤمنان به ویژه در دنیای غرب تأکید کرد.

این روحانی کاتولیک سریلانکایی اظهار داشت: بی تردید وضعیت پس از برگزاری شورای احیای آئین نیایش مثبت بوده اما تأثیرات منفی آن بیشتر بوده است. پاپ بندیکت شانزدهم بحران آئین نیایش کلیسا را مورد تصدیق قرار داده و اکنون زمان آن است که اصلاحات ضروری صورت گیرد.

وی با اشاره به ایجاد بدعتها در انجام مراسم آن را بزرگترین چالش و ضربه ای به روح تقدس مراسم عنوان کرد و خواستار بررسی عامل کاهش حضور کاتولیکها در کلیساها شد.

این روحانی کاتولیک از پذیرش توضیحات متداول درباره علت کاهش حضور کاتولیکها در کلیسا امتناع کرد و گفت: فکر نمی کنم که بتوان وضعیت کنونی را تنها به سکولار شدن نسبت داد، بلکه بحرانی ژرف بر نیایش کاتولیکها تأثیر گذاشته و بدعتها و نوآوریها نیز نقش مهمی در این عرصه ایفا کرده اند.



نمایشگاه اشیاء مقدس بودایی در برلین

نمایشگاهی از آثار باستانی آئین بودیسم از صومعه های تبت طی هفته گذشته در برلین، آلمان به عنوان " صومعه های تبت خزانه گنجینه های خود را گشوده اند" گشایش یافته که تا 7 خرداد ماه ادامه دارد.

موزه دار موزه هنر آسیایی برگزاری این نمایشگاه را فرصت مناسبی برای تماشای شاهکارهایی دانست که در هیچ کجا به جز چنین نمایشگاههایی نمی توان مشاهده کرد؛ چرا که اشیاء این نمایشگاه مستقیم از قلب صومعه های تبت در این نمایشگاه ارائه شده اند.

این نمایشگاه دربرگیرنده 150 اثر است که اغلب آنها پیش از این از تبت خارج نشده اند. مجموع این اشیاء از 5 صومعه، 2 موزه و اقامتگاه تابستانی دالای لامای معزول شده در لهاسا در موزه هنرهای آسیایی برلین به نمایش گذاشته شده اند.

قدمت این اشیاء به از قرن پنجم تا اوایل قرن بیستم میلادی باز می گردد که درمیان آنها می توان به مجسمه، نقاشی، دیوار آوزیرهای مقدس و اشیاء مربوط به آداب نیایشی اشاره کرد. قدیمی ترین شیء این مجموعه مجسمه برنزی از بودا است که آن را به سال 437 در چین نسبت می دهند. گرچه تأثیرگذارترین آنها 10 مجسمه مسی به اندازه های حقیقی بوده که شخصیتهای مهم و تاریخی را درحال خوشامد گویی به بازدیدکنندگان موزه هستند.

برگزاری این نمایشگاه از سوی تبتی های معزول شده و طرفداران آنها مورد انتقاد قرار گرفت، آنها اظهار داشتند که برگزاری این موزه نادیده گرفتن سوء رفتار چین با فرهنگ تبت است. نیروهای کمونیست چین در سال 1950 به تبت حمله کردند و هزاران صومعه و معبد را تخریب کردند. دالایی لاما رهبر معنوی بودائیان تبت در سال 1959 به دنبال یک قیام ناموفق به هندوستان متواری شد و در سال 1986 جایزه صلح نوبل را به علت پیگیری مبارزات غیر خشونت آمیز خود علیه چین برنده شد.

گسترش مطالعه و بررسی درباره الهه های هندو در ژاپن

ژاپن که اکثریت جمعیت آن را بودائیان تشکیل داده اند درنظر دارد مطالعه درباره الهه های هندو را که در این کشور مورد تکریم قرار دارند افزایش دهد.

ساراسواتی، لاکمی، براما، گانش درمیان الهه هایی هستند که با نامهای مختلف مورد تکریم ژاپنی ها قرار دارند.

لوکش شادرا مدیر آکادمی بین المللی فرهنگی هندی گفت: ساراسواتی که در ژاپن به بنزایتن شهرت دارد الهه تقدیس آشپزخانه در مناطق روستایی ژاپن محسوب می شود و ژاپنیها آن را الهه آشپزخانه می دانند.

مشاور فرهنگی ژاپنی سفارت ژاپن در هندوستان در گفتگو با هندوستان تایمز اظهار داشت: می خواهیم علمای ما درباره الهه های هندو که در ژاپن تکریم می شوند مطالعات گسترده تری صورت دهیم.

در فرقه مانترایانا بودیسم بر سرودها و مراسم دینی تأکید شده است و الهه های هندو نیز از این طریق به ژاپن راه یافته اند. ژاپنیها همچنین به اجرای مراسم هما که در بودیسم و هندوئیسم مشترک است نیز می پردازند.

الهه ساراواتی یکی از هفت الهه خوش شانسی است که خانه ها را متبرک می کند و زوجهایی که می خواهند صاحب دختری زیبا شوند برای او دعا می کنند.

131 معبد در ژاپل به الهه ساراواتی و 100 معبد تنها در توکیو به الهه گانش اختصاص یافته اند.