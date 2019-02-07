خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه شفیعی: اصفهان نصف جهان است و این جهانشهر تاریخی آثار زیادی برای دیدن دارد که می‌تواند نظر هر گردشگری را به خود جذب کند، وجود آثار تاریخی، فرهنگ و آداب و رسوم جذاب اصفهان شاخصه نصف جهان ارغوانی است.

چهارباغ اصفهان یکی از مشهورترین چهارباغ‌های ایران و از قدیمی‌ترین خیابان‌های جهان است که از دوران گذشته تاکنون به واسطه اماکن تاریخی، درختان کهنسال و بازار موردتوجه جهانگردان داخلی و خارجی است.خیابان سرسبز و چشم‌نوازی که با قدمت ۴۰۰ ساله از گزند بلایای تاریخی نیز به دور نبوده است اما با وجود همه این مسائل همچنان چهارباغ اصفهان پس از گذر چهار قرن پابرجا و سربلند مانده است.

همه جذابیت‌های چهارباغ یک‌سو و سینماهای آن سوی دیگر است، سینماهایی که کمک بسزایی به گردشگری فرهنگی و هنری این کهن دیار کرده است، خوشبختانه این روزها شاهد رونق سینماها در چهارباغ ازجمله افتتاح پردیس سینمای ساحل بودیم که اتفاق مبارکی برای رونق این گذرگاه گردشگری است چراکه وجود سینمای مدرن در شهرها از فرهنگ غنی و توسعه‌یافتگی حکایت دارد.

اما این روزها اتفاقی عجیب در پایتخت فرهنگی کشور رخ داده است، جشنواره فیلم فجر به اصفهان آمده ولی متأسفانه پس از هشت سال چهارباغ و سینماهایش از لیست اکران بی‌نصیب هستند. چهارباغی که در دسترس همه مردم است و این روزها به مدد جاری شدن زنده رود رونقی دوچندان گرفته نشانی از اکران فیلم‌های فجر را در خود ندارد.

این در حالی است که همه مسئولان فرهنگی به خوبی می دانند سینماهای چهارباغ در یاد و خاطره‌ مردم اصفهان، روزهای پرونق تئاتر بازیگران بنام را زنده می کند، برگزاری جشنواره فجر و کشاندن مردم به سینماهایی که چنین نوستالژی زیبایی در خود نهفته دارد، به یقین در رونق گردشگری شهر و تصویرسازی یک شهر فرهنگی در چشم گردشگران نقش بسزایی دارد اما افسوس که به همت مسئولان فرهنگی شهر، شهر اصفهان از شور و نشاط جشنواره فجر بی نصیب مانده است.

البته این بی مهری که از برخی اختلاف ها نشات گرفته است به یقین از رونق سینماهای چهارباغ نخواهد کاست کما اینکه هم اکنون نیز با توجه به اکران نیم بهای تمامی فیلم ها شاهد استقبال خوبی از فیلمهای غیرجشنواره ای نیز هستیم اما به یقین این موضوع آسیبی برای فرهنگ این شهر است که بازیچه دست برخی افراد به ظاهر فرهنگ دوست شده است.

از سویی شهر اصفهان در راستای پاسداشت تاریخ و فرهنگ برای پیاده رو سازی چهارباغ هزینه ای هنگفتی پرداخت کرده است و رخت بستن فیلم های فجر از این گذرگاه تاریخی کار شایسته ای نیست، چه بسا اگر اکران فیلمهای جشنواره فجر در سینماهای چهارباغ صورت می گرفت جشنواره فجر امسال رونق بیشتری داشت.

هر کسی را بهر کاری ساخته‌اند، بر هیچ‌کس پوشیده نیست که مجموعه خصوصی که امروز اکران فیلمهای فجر در اصفهان را برعهده دارد، یک مرکز چندمنظوره است که به رونق شهر اصفهان کمک‌های بسزایی کرده است، اما جای سوال است که آیا یک مرکز این چنینی می‌تواند به نوعی پاسخگوی نیازهای فرهنگی شهروندان باشد که بتوان تجربه سال‌های سال سینماهای چهارباغ را به راحتی نادیده گرفت ؟!

ای‌کاش یاد بگیریم که هر چیز و هر کس تنها مأموریت خود را به درستی و بجا انجام دهد چراکه خلط مبحث‌ها آسیب جدی به فرهنگ این مرز و بوم کهن وارد می‌آورد.

چهارباغ چهارصد ساله رونق و تجارت می‌خواهد که ۴۰۰ سال دیگر نیز بماند، در پناه چهارباغ عباسی، این گذر رویایی است که گردشگران به اصفهان می‌آیند و آوازه این دیار را جهانی کرده‌اند، به رونق چهارباغ و حفاظت از فرهنگ در شهر اصفهان بیاندیشیم.