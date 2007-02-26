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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۴۵

ویژه جایزه ادبی شهید غنی پور

حبیب (3) هم آمد

حبیب (3) هم آمد

" کتاب حبیب 3 " ویژه پنجمین دوره انتخاب کتاب سال جشنواره شهید حبیب غنی پور از سوی دبیرخانه جایزه منتشر شد.

 

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین فردی دبیر جایزه ادبی غنی پور، در سخن اول این کتاب با اشاره به استقبال رسانه ها از این جشنواره، آورده است: اگر رسانه ها را به مثابه نمایندگان افکار عمومی جامعه بدانیم، می توانیم بگوئیم که کتاب سال حبیب ، مقبول نظر جامعه ادبی و فرهنگی کشور ما بوده است.

او ابراز امیدواری کرده است که در سال آینده جریان انتخاب کتاب سال شهید حبیب غنی پور، از حمایت های قانونی و عادی وزارت ارشاد برخوردار شود، تا دیگر کمتر دستخوش تنگنای امکاناتی، مالی و تدارکاتی قرار گیرد که گاهی گذر از آنها مستلزم مشقت و زحمت فراوان است.

در این ویژه نامه، مقالات، گفتگوها، گزارش ها و داستان هایی پیرامون جایزه شهید غنی پور، منتشر شده است. در یکی از یادداشت های کتاب علی تاج الدینی در مقاله ای به زیبایی شناسی و هنر در تفسیر المیزان پرداخته است. عباس قدیرمحسنی و کبری بابایی نیز نقد و نظرات خود را درباره پاره ای از آثاری که در جشنواره شهید غنی پور شرکت داده شده بودند، ابراز کرده اند.

در بخش داستان کتاب حبیب 3 نیز داستان های کوتاهی از نویسندگانی مانند عبدالحمید نجفی، محمد ناصری، مجید ملامحمدی، علیرضا متولی، عطیه پورجعفری، علی سلطان محمدی، سید محسن گلدانساز و محمد حسن حسینی آمده است. مصطفی رحماندوست، رحیم مخدومی، خسرو باباخانی و مهندس انهاری نیز در این کتاب در مطالب جداگانه ای به این جایزه پرداخته اند.

این کتاب در 120 صفحه زیرنظر شورای نویسندگان مسجد جوادالائمه منتشر شده است.
  

کد مطلب 453660

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