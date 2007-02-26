تازه‌ ترین مصوبات شورای گسترش آموزش عالی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای گسترش آموزش عالی ایجاد دوره دکتری فیوزیولوژی گیاهی در دانشگاه تربیت مدرس را به صورت قطعی و دوره ‌های دکتری مدیریت گرایش مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)، شیمی گرایش شیمی تجزیه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر‌الدین طوسی، شیمی گرایش شیمی فیزیک دانشگاه اراک، ‌حقوق خصوصی دانشگاه مازندران با همکاری دانشگاه تهران و برق ـ الکترونیک دانشگاه شهید بهشتی را بصورت یکبار پذیرش دانشجو به تصویب ‌رساند.



در مقطع کارشناسی ارشد رشته‌های مهندسی کشاورزی و مهندسی عمران دانشگاه ارومیه، ریاضی‌محض دانشگاه شاهد، مهندسی نفت دانشگاه صنعتی سهند، حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم، ‌ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی، مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان، شیمی آلی دانشگاه محقق اردبیلی، مهندسی برق ـ قدرت دانشگاه شهر کرد و مهندسی منابع طبیعی و مهندسی برق (ویژه فرهنگیان) دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت یک بار پذیرش دانشجو به تصویب شورا رسید.



این شورا همچنین در مقطع کارشناسی ایجاد رشته معارف اسلامی مرکز جهانی علوم اسلامی و مهندسی کشاورزی علوم خاک دانشگاه ملایر و در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تولیدات گیاهی دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی سراوان به صورت یکبار پذیرش دانشجو به تصویب شورا رسید.