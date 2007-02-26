"گیلانه" و "چند روز بعد" در کمبریج به نمایش درآمدند

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "گیلانه" کاری مشترک از رخشان بنی اعتماد و محسن عبدالوهاب و "چند روز بعد" دومین فیلم بلند سینمایی نیکی کریمی است که 23 فوریه 2007 (چهارم اسفند 85) در دانشگاه کمبریج لندن به نمایش درآمد و با استقبال خوب مخاطبین مواجه شد.

"گیلانه" با بازی فاطمه معتمد آریا، بهرام رادان و باران کوثری داستان پیرزن پرتلاش گیلانی است که از فرزند جانبازش در کلبه ای دورافتاده و با شرایط دشوار نگهداری می کند و با حفظ روحیه خود به پسرش را هم دلداری می دهد.



"چند روز بعد" یک اثر اجتماعی و خیابانی است. این فیلم داستان زندگی زنی به نام شهرزاد را روایت می کند که باید برای زندگی خود تصمیم مهمی بگیرد. در این زمان او می خواهد انتخاب کردن در شهری مثل تهران را تجربه کند. در این اثر علاوه بر کریمی، نیلوفر خوش خلق، حسام نورایی و احسان امانی نیز ایفای نقش می کنند. این فیلم در ماه جاری در دو جشنواره فیلم بلگراد و مکزیکو سیتی نیز حضور دارد.