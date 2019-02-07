۷ هزار تن قارچ دکمه ای سالانه درچهارمحال و بختیاری تولید می شود

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هفت هزار تن قارچ دکمه ای سالانه درچهارمحال و بختیاری تولید می شود، اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری رتبه ششم کشور را در تولید قارچ دکمه ای کسب کرده است.

وی بیان کرد: ادامه داد: کیفیت تولید قارچ در این استان بسیار بالا است و از بازارپسندی بسیار بالایی برخوردار است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بیشترین تولید قارچ در شهرستان بروجن و فارسان و شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری انجام می‌شود.

وی ادامه داد: هم‌اکنون اشتغال قابل‌توجهی از حوزه کشاورزی استان در بخش تولید قارچ است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن انواع محصولات گلخانه در چهارمحال و بختیاری تولید می شود.