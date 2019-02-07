به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبر، محمدباقر نوبخت گفت: پیش تر قرار بود عیدی کارمندان دولت اعم از شاغلان، بازنشستگان، لشکری و کشوری، به همراه قوه قضاییه و قوه مقننه در انتهای بهمن با حقوق بهمن ماه پرداخت خواهد شد؛ اما در هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌دار کل قرار است که قبل از ۲۲ بهمن، یک میلیون تومان عیدی را به حساب همه کارمندانی که مشمول هستند، واریز کنیم.

وی درباره بودجه اظهار داشت: کار بودجه ٩٨، در کمیسیون تلفیق در مراحل پایانی است؛ البته اندکی سقف بودجه افزایش یافته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: از سوی دیگر تبصره ای که برای اصلاح ساختار به عنوان مقدمه در سال ۹۸ منظور کرده بودیم، حذف شده؛ البته برنامه جامعی از سوی سازمان برنامه برای اصلاح ساختار مالی کشور از جمله ساختار نظام بودجه ریزی طراحی شده که اسفندماه تقدیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه خواهد شد.

نوبخت یادآور شد: امیدوارم زمینه های اجرای این برنامه اصلاح ساختار فراهم شود؛ البته با همه سختی هایی که از نظر مسائل مالی وجود دارد، طوری برنامه ریزی شده که بتوانیم تا پایان سال، همه تعهدات را انجام دهیم.

معاون رئیس جمهور، دهه فجر را فرصت مناسبی برای افتتاح طرح ها و پروژه هایی دانست که در هر استان، طی سال های گذشته و سال های قبل شروع می شوند و به اتمام می رسند.