افزایش قیمت بنزین نباید بر حمل و نقل عمومی تاثیر منفی بگذارد / مردم از بازگشت ساعت کار بانک ها رضایت دارند

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر محمد باقر قالیباف صبح امروز در حاشیه کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه محدودیت های مصرف بنزین باید تنها شامل حال خودروهای شخصی شود ، گفت: وضعیت حمل و نقل در تهران متوسط رو به ضعیف است که در سال آینده برای گسترش مترو و ساماندهی اتوبوسرانی تصمیماتی اتخاذ شده است.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه بخش اتوبوسرانی در تهران در گذشته مورد غفلت قرار گرفته است ، افزود: حمل و نقل عمومی از لحاظ بالا بردن کیفیت و سرعت مورد توجه شهرداری تهران است و توسعه حمل و نقل عمومی بزرگ ترین حرکت شهرداری در رفع مشکلات ترافیکی تهران است.

وی با اشاره به اینکه محدودیت های ترافیکی در دنیا تجربه شده است ، تاکید کرد: با این حال این محدودیت ها در دنیا زمانی اعمال می شود که در بخش های زیربنایی و توسعه حمل و نقل عمومی مشکلات بر طرف شده باشد.

قالیباف در خصوص تغییر ساعت کار بانک ها و تاثیر آن بر ترافیک تهران نیز گفت: در مورد نتایج بازگشت ساعت کار بانک ها در شهرداری مطالعات کارشناسی دقیقی صورت نگرفته است و آنهایی که این کار را صورت دادند ، باید در این زمینه پاسخگو باشند با این حال مردم از بازگشت ساعت کار بانک ها به حالت قبل اظهار رضایت می کنند.

وی در ادامه معضل مدیریت واحد شهری را جدی ترین معضل اداره شهر عنوان کرد و افزود: ابتدا باید قابلیت های این مدیریت در شهرداری ایجاد شود و در ادامه دولت نیز به این سمت برود که بخشی از اختیارات خود را به مدیریت شهری واگذار کند که این موضوع در برنامه سوم و چهارم پبش بینی شده است ، با این حال محقق نشده است.

شهردار تهران با اشاره به اینکه در حل معضل ترافیک همه روشها روشن و واضح است تاکید کرد: بسیاری از قوانین در این بخش تصویب شده است که برخی از آنها ضمانت اجرایی ندارند درحالیکه در داخل شهرداری نیز اشکالات ساختاری بسیاری وجود دارد و بخش های مختلف مسئول ترافیک هستند.

وی ، اولویت شهرداری تهران در سال آینده را توسعه حمل و نقل همگانی دانست و افزود: مدیریت کاهش تقاضای سفر که در بخش کالبدی با رویکرد محله محوری دسترس بودم تمامی خدمات در محلات بدون نیاز به سفر است.

قالیباف ، گسترش پیک بادپا را نیز در دستور کار شهرداری عنوان کرد و گفت: پیک بادپا در حال حاضر در حال رسیدن به مرز 2 میلیون نقل و انتقال در شهر است