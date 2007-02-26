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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۱۲

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی در گفتگو با مهر خبر داد:

تدوین سند ملی توسعه آموزش عالی / تدوین سند ملی توسعه پژوهش و فناوری

تدوین سند ملی توسعه آموزش عالی / تدوین سند ملی توسعه پژوهش و فناوری

تدوین سند ملی توسعه آموزش عالی و سند ملی توسعه پژوهش و فناوری بر مبنای طرح مطالعاتی توسعه علمی و توسعه فناوری کشور از مهمترین مفاد سند توسعه علمی کشور است که اخیرا پیش نویس آن در مرکز سیاست های علمی کشور آماده شده است.

دکتر آریا الستی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سند اول توسعه علمی کشور که اخیرا پیش نویس آن در مرکز سیاست های علمی کشور آماده شده برای 230 فرد یا مجموعه حقوقی و تمامی دانشگاه ها ارسال شده است. تهیه این پیش نویس 9 ماه به طول انجامید و به دلیل کمبود زمان بیشتر بر مبنای اطلاعات سال های گذشته تدوین شده است.

وی اضافه کرد: تا یک ماه دیگر پیش نویسی برای تدوین سند دوم توسعه علمی کشور که مطالعات زیادی را می طلبد آماده می شود. در حدود 12 زیر طرح برای این سند ضروری است و تعریف نقشه جامع علمی کشور منطبق بر این سند فرابخشی خواهد بود.

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی گفت: پس از تهیه، این سند برای بررسی بیشتر به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارایه می شود که در صورت تصویب در سال های آینده اجرا می شود.

وی به برخی مفاد پیش نویس سند اول اشاره کرد و گفت: سند ملی توسعه آموزش عالی، شرایط حفظ و استفاده از نخبگان، سند ملی توسعه پژوهش و فناوری بر مبنای طرح مطالعاتی توسعه علمی و توسعه فناوری کشور، اهداف، سیاست ها و راهبردهای کلان توسعه علمی کشور در تحقق چشم انداز 20 ساله، اهداف کیفی و راهبردها در توسعه علمی کشور تحقق برنامه چهارم توسعه و اهداف کمی توسعه علمی کشور مهمترین مفاد تنظیم شده در سند اول است.

الستی اضافه کرد: برنامه هایی برای تحقق اهداف افق 5 ساله و اولویت گذاری اهداف کیفی افق 5 ساله و اولویت گذاری برنامه ای اجرایی، تحلیل اولیه وضعیت موجود علمی کشور و تعامل این سند و جایگاه آن در مقایسه با اسناد مرتبط با آن نیز از دیگر مواردی است که در سند اول توسعه علمی مد نظر قرار گرفته است. 

کد مطلب 453669

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